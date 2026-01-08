Միջազգային ևս մեկ լրատվամիջոցի արձագանքը Հայաստանում տեղի ունեցողին․ Լուսանկար

Միջազգային ևս մեկ լրատվամիջոցի արձագանք
Հեղինակավոր San Francisco Examiner պարբերականը անդրարձել է «Amsterdam & Partners»-ի նոր զեկույցին, որտեղ ներկայացված են Հայաստանի իշխանությունների կողմից իրականացվող անթույլատրելի միջամտությունները։
Փաստաթուղթը վերլուծում է Եկեղեցու և իմ վստահորդ, հայ բարերար Սամվել Կարապետյանի դեմ ուղղված քաղաքականացված գործողությունները, որոնք վտանգում են ժողովրդավարական արժեքները։
Ռոբերտ Ամստերդամ
