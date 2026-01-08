08/01/2026

Միջազգային ևս մեկ լրատվամիջոցի արձագանքը Հայաստանում տեղի ունեցողին․ Լուսանկար

08/01/2026

Միջազգային ևս մեկ լրատվամիջոցի արձագանք

Հեղինակավոր San Francisco Examiner պարբերականը անդրարձել է «Amsterdam & Partners»-ի նոր զեկույցին, որտեղ ներկայացված են Հայաստանի իշխանությունների կողմից իրականացվող անթույլատրելի միջամտությունները։

Փաստաթուղթը վերլուծում է Եկեղեցու և իմ վստահորդ, հայ բարերար Սամվել Կարապետյանի դեմ ուղղված քաղաքականացված գործողությունները, որոնք վտանգում են ժողովրդավարական արժեքները։

Ռոբերտ Ամստերդամ

Միջազգային ևս մեկ լրատվամիջոց արձագանքել է ՀՀ իշխանությունների՝ Սամվել Կարապետյանի և Եկեղեցու դեմ ուղղված քաղաքականացված գործողություններին

