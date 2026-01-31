31/01/2026

Միջերկրական ծովի շրջանների ցիկլոնն արդեն Հայաստանում է․ քանի օր այն կպահպանվի

infomitk@gmail.com 31/01/2026 1 min read

Միջերկրական ծովի շրջաններից Հայաստան հասած ցիկլոնը մեր երկրում կմնա մինչև փետրվարի 4-ը ներառյալ։

Հանրապետության բոլոր տարածաշրջաններում և Երևանում ձյան առատ տեղումներ են։

Ըստ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի՝ հունվարի 31-ին, փետրվարի 1-3-ին առանձին շրջաններում սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 17-20 մ/վ արագությամբ, լեռնային շրջաններում՝ բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։

Փետրվարի 1-3-ի գիշերը և առավոտյան ժամերին Շիրակի դաշտի ցածրադիր հատվածներում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում, Արարատյան դաշտում, այդ թվում նաև Երևանում սպասվում է մառախուղ։

Փետրվարի 1-ի գիշերը և առավոտյան ժամերին հանրապետության ավտոճանապարհներին սպասվում է մերկասառույց։

