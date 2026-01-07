07/01/2026

Մի ձեռ առեք մարդկանց, 502 000 թոշակառուները ձեր ձեռքը կրակը չեն ընկել

infomitk@gmail.com 07/01/2026 1 min read

Արսեն Թորոսյանը առավոտյան հայտարարեց, թե «ԱրՔա» համակարգի քարտով առևտուր անող թոշակառուն կարող է ստանալ լրացուցիչ 2% հետվճար, մինչև 60 000 դրամ։

Իրենց բնորոշ ժպիտով խորհուրդ տվեց ձեռք բերել Արքա քարտ և ապրել երջանիկ։ Բայց կան որոշ հաշվարկներ։

Եկեք խոսենք ոչ թե վերնագրերով, այլ կոնկրետ թվերով։

Թոշակառուի թոշակը՝ 36 000 դրամ։

Կոմունալ վճարներ՝ 15 000 դրամ
(հետվճար՝ 0)

Դեղեր՝ 10 000 դրամ
(20 % հետվճար՝ 2 000 դրամ)

Տրանսպորտ՝ 5 000 դրամ
(հետվճար՝ 0)

Հաց ու ամենաանհրաժեշտ սնունդ՝ 6 000 դրամ

(20 % հետվճար՝ 1 200 դրամ)

Ընդամենը հետվճար՝ 3 200 դրամ։

Այսինքն՝ 36 000 դրամ թոշակ ստացող մարդը իրականում կարող է ստանալ ընդամենը 3 200 դրամ հետվճար։

Եվ այս ֆոնի վրա խոսել «մինչև 60 000 դրամ հետվճարի հնարավորությունից»՝
ոչ թե սոցիալական քաղաքականություն է, այլ անխղճություն։

Անխղճություն՝ ամսական վեց հազար դրամի հաց գնող մարդու թշվառության ֆոնին։

Հարգելի թոշակառուներ մենք պահանջում ենք

1. առնվազն հիսուն տոկոսով բսրձրացնել թոշակները

2. ամեն տարի ինդեքսավորել թոշակները

3.հետվճարի խաբեության փոխարեն, իրականում բարձրացնել թոշակները։

Անխղճություն՝ երբ պետությունը թվերով է խաղում, բայց կյանքը չի տեսնում։

Եթե ուզում եք օգնել թոշակառուին՝

հետվճարը տվեք ռեալ փողով,

բարձրացրեք թոշակը,

մի՛ ներկայացրեք աղքատությունը որպես «բոնուսային հնարավորություն»։

Մի ձեռ առեք մարդկանց, 502 000 թոշակառուները ձեր ձեռքը կրակը չեն ընկել։

 Հրայր Կամենդատյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Մամիկոնյանց փողոցում ավտոմեքենա է այրվել

07/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի իշխանություն, որը չի կարողանում միասնական տոմսային համակարգ ստեղծել, խոսում է առողջապահական ապահովագրության մասին

05/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք, Քարակերտում գայլը կամ գայլերը հnշnտել են մոտ 60 գլուխ ոչխարներ, որոնց մի մասը hղի է եղել

05/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանի ՀԿ-ները նամակ են հղել ՌԴ դեսպանին. Լուսանկար

07/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաց նամակ Ռուբեն Վարդանյանին․ Դուք կրում եք մի բեռ, որը շատ քչերը կկարողանային տանել, սակայն ․․․

07/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկինում չդասավանդած ավելի քան 4000 ուսուցիչ է մուտք գործել դպրոց. նրանց 80 տոկոսը մինչև 40 տարեկան է

07/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք հավատարիմ ենք Մայր Եկեղեցուն, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին և մեր նորանշանակ եպիսկոպոսին․ շվեյցարահայ գործարար. Լուսանկար

07/01/2026 infomitk@gmail.com