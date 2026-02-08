Միջուկային քննարկումները Եվրոպայի և Վաշինգտոնի միջև լարված հարաբերությունների պատճառով

Գերմանիան աջակցում է միջուկային քննարկումներին եվրոպական մասնակցությունն իր մակարդակով։
Այս գաղափարը կրկին ի հայտ է եկել Եվրոպայի և Վաշինգտոնի միջև լարված հարաբերությունների պատճառով, սակայն բանակցությունները դեռևս շատ վաղ փուլում են։
Հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև ավելի ու ավելի լարված հարաբերությունները և այս շաբաթ միջուկային զենքի վերաբերյալ կարևոր պայմանագրի ժամկետի լրանալը, վաղեմի խաղաղասեր Գերմանիան սկսում է վերանայել իր դիրքորոշումը միջուկային զենքի վերաբերյալ։
Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը վերջերս հայտարարեց, որ Գերմանիան քննարկում է եվրոպական այլ տերությունների հետ համաեվրոպական միջուկային զսպման համակարգի ստեղծման հարցը։ Չնայած Բեռլինի սեփական միջուկային զենքի ձեռքբերումը շատ քիչ հավանական է, եվրոպական երկրները, ինչպիսին Գերմանիան է, սկսում են իրենց պաշտպանության համար նայել ԱՄՆ-ից այն կողմ։
Գերմանիան հույս ունի, որ Ֆրանսիան թույլ կտա քննարկումներ անցկացնել իր միջուկային ռազմավարության վերաբերյալ եվրոպական մակարդակով, Euractiv-ին ասել է Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի պաշտպանության փորձագետ Էմիլ Արխամբոլտը։
Ամերիկյան միջուկային զինանոց
Տասնամյակներ շարունակ Եվրոպայի պաշտպանությունը մեծապես կախված է եղել Վաշինգտոնի՝ հնարավոր հակամարտության դեպքում միջամտելու պատրաստակամությունից։ Ամերիկյան միջուկային զինանոցը կարևոր դեր է խաղում այս զսպման համակարգի ստեղծման գործում։ Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերընտրությունը, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի դաշինքի մասին նրա արհամարհական դիտողությունները և Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու սպառնալիքները, կասկածի տակ են դրել այս դինամիկայի շարունակական կենսունակությունը։
ԱՄՆ-ն ներկայումս միջուկային զենք ունի տեղակայված Գերմանիայում՝ ՆԱՏՕ-ի միջուկային համատեղ օգտագործման համաձայնագրերի համաձայն։ Այս լույսի ներքո, մասնավորապես Գերմանիան կասկածի տակ է դնում Եվրոպայի համար ԱՄՆ անվտանգության երաշխիքների ապագան, հավելեց Արշամբոն։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն արդեն առաջարկել էր ընդլայնել Ֆրանսիայի միջուկային հովանոցը՝ ծածկելով ամբողջ Եվրոպան։ Սակայն այս գաղափարը կրկին ի հայտ է եկել, երբ Մերցը ստանձնել է ղեկը Բեռլինում։ «Կան քննարկումներ, բայց դրանք դեռևս սկզբնական փուլում են», – անցյալ շաբաթ ասաց Մերցը։
Ֆրանսիայի միջուկային վահանի ընդլայնում
Նաև պարզ չէ, թե որքան լուրջ է Ֆրանսիան վերաբերվում իր միջուկային վահանի ընդլայնմանը և ինչպիսին կլինի դա գործնականում։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի գերմանական ինստիտուտի (SWP) արտաքին քաղաքականության փորձագետ Լիվիու Հորովիցն ասել է, որ ներկայիս քննարկումն ավելի շատ կենտրոնանում է Ֆրանսիայի հետ համատեղ զորավարժությունների վրա, որոնք հնարավոր է ներառեն ֆրանսիական ռմբակոծիչներ, որոնք կտեղակայվեն Գերմանիայում կարճ ժամանակահատվածով։
«Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի միջև բազմակողմ երկխոսության մեկնարկը կնշանակեր, որ Գերմանիան կարող է իր խոսքն ասել այս գործընթացում», – հավելեց Արշամբոն։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայում ԱՄՆ-ի նկատմամբ հակակրանքը հասել է 10 տարվա ընթացքում ամենաբարձր մակարդակին
«Կարող է գոյատևել». Քիր Սթարմերի՝ հեղաշրջումը կանխելու ջանքերի ներածությունը. Լուսանկարներ
ԱՄՆ դեսպանը խզում է կապերը Լեհաստանի խորհրդարանի խոսնակի հետ` Թրամփի Նոբելյան մրցանակի քննադատության պատճառով