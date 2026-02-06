Մոսկվայում մահափորձ է կատարվել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության գեներալ-լեյտենանտի նկատմամբ. Լուսանկար

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Ալեքսեևի նկատմամբ Մոսկվայի հյուսիս-արևմուտքում անհայտ անձը մահափորձ է իրականացրել, կրակել են գեներալի վրա։
Նա հոսպիտալացվել է, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կենտրոնական կոմիտեի (ՔԿԿ) մամուլի խոսնակ Սվետլանա Պետրենկոն։
Դեպքի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ՝ 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 105-րդ հոդվածի 1-ին մասով (սպանության փորձ) և 222-րդ հոդվածի 1-ին մասով (հրազենի անօրինական շրջանառություն), ուրբաթ օրը լրագրողներին հայտնել է Պետրենկոն։
Նրա խոսքով՝ փետրվարի 6-ին Մոսկվայի Վոլոկոլամսկոյե մայրուղու վրա գտնվող բնակելի շենքում «դեռևս անհայտ անձը մի քանի կրակոց է արձակել տղամարդու վրա և փախել դեպքի վայրից»։
«Տուժածը հոսպիտալացվել է քաղաքային հիվանդանոցում»,- ասել է Պետրենկոն։
Նա նշել է, որ դեպքի վայրում այժմ աշխատում են Մոսկվայի ՔԿԿ քննիչները և դատաբժշկական փորձագետները, ուսումնասիրում են տեսախցիկների տեսագրությունները և հարցաքննում ականատեսներին։
Հանցագործությանը մասնակցող անձին կամ անձանց ինքնությունը պարզելու համար իրականացվում են քննչական գործողություններ և օպերատիվ-որոնողական միջոցառումներ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակը։
