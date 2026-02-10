Մոսկվային պետք է ստիպել իրական զիջումների գնալ․ Կալլաս

Կալլասը հայտարարում է, որ Մոսկվային պետք է ստիպել իրական զիջումների գնալ, քանի որ Բրյուսելը մտածում է հատուկ դեսպանորդի նշանակման մասին
Europe Today-ին տված բացառիկ հարցազրույցում ԵՄ գլխավոր դիվանագետը նշում է, որ Կրեմլը լուրջ չի վերաբերվում Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններին, քանի որ Բրյուսելը մտածում է բանակցային սեղանի շուրջ 27-ը ներկայացնող հատուկ դեսպանորդ նշանակելու մասին։
ԵՄ արտաքին գործերի ղեկավար Կայա Կալասը զգուշացրել է, որ Ուկրաինայի շուրջ խաղաղության ջանքերը կարող են խորացնել ռուսական ագրեսիան, եթե Մոսկվան չստիպվի իրական զիջումների գնալ։
Europe Today-ին տված հարցազրույցում Կալասը մտահոգություն է հայտնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունների վերաբերյալ, որոնք մինչ այժմ արդյունքներ չեն տվել։ Նա ասել է, որ փակուղին արտացոլում է Կրեմլի կողմից լրջության պակասը, քանի որ Ուկրաինային ճնշում են գործադրում զիջումների համար։
«Նրանք (ռուս բանակցողները) իրականում լուրջ մարդիկ չունեն այդ սեղանի շուրջ», – ասել է նա։ «Ես չեմ սպասում, որ այս» բանակցություններից որևէ բան կստացվի։
Անցյալ շաբաթ Աբու Դաբիում տեղի ունեցավ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունների հանդիպումը, որը ուկրաինացիները անվանեցին «կառուցողական», քանի որ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ արեց ուժեղացնել օդային պաշտպանությունը՝ 400 անօդաչու թռչող սարքերով և 40 հրթիռներով շաբաթավերջին Ուկրաինայի վրա հարձակումից հետո։
Կալասը նշեց, որ Թրամփի վարչակազմը երկու կողմերին էլ բանակցային սեղանի շուրջ է բերել լայնածավալ ներխուժման սկսվելուց ի վեր առաջին անգամ, բայց ընդգծեց, որ Կիևից և Մոսկվայից պահանջվող պահանջների անհավասարակշռությունը ակնհայտ է։
«Մենք միայն տեսել ենք, թե ինչ են զիջում ուկրաինացիները պատրաստ այս պատերազմն ավարտելու համար», – ասաց նա։ «Մենք ռուսական կողմից որևէ զիջում չենք տեսել»։
Զելենսկին ասաց, որ ակնկալում է, որ Թրամփը հունիսին կպնդի պատերազմն ավարտելու ամառային վերջնաժամկետ սահմանելու վրա և պատրաստ կլինի մեծացնել ճնշումը երկուսի վրա էլ, եթե վերջնաժամկետը բաց թողնվի։
Թրամփը բազմիցս սահմանել է պատերազմն ավարտելու վերջնաժամկետներ, բայց չի կարողացել պահպանել դրանք։
Կալասը նշեց, որ ցավոտ զիջումները, որոնք հիմնականում կենտրոնացած են տարածքների շուրջ, միայն ուկրաինացիների և ուկրաինացիների համար են։ «Ուկրաինացիների որոշելիքն է, թե ինչպիսի զիջումների են պատրաստ գնալ», – ասաց նա՝ միաժամանակ զգուշացնելով Ռուսաստանի բանակցային մարտավարության մասին։
«Նրանք պահանջում են ինչ-որ բացարձակ առավելագույն բան, ինչ-որ բան, որը երբեք ձերը չի եղել, ապա ներկայացնում են սպառնալիքներ, վերջնագրեր, կիրառում ուժ», – ասաց Կալլասը։
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ-ին կոչ են անում նշանակել հատուկ դեսպանորդ՝ դաշինքը ներկայացնելու և Ուկրաինային բանակցային սեղանի շուրջ աջակցելու համար, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ջանքերը նրան մեկուսացրին։
Այնուամենայնիվ, Կալլասը նվազեցրեց անունների և անձանց կարևորությունը՝ պնդելով, որ ուշադրությունը պետք է կենտրոնանա դեսպան նշանակելու մանդատի և նպատակի վրա։
«Հիմա խնդիրը ոչ թե այն անձն է, ով դա անում է, այլ այն, թե ինչպես և ինչ ենք ուզում ստանալ այս ամենից», – ասաց նա Euronews-ին։ «Եթե ռուսները կարծում են, որ ամերիկացիներից ստանում են իրենց առավելագույն նպատակները, ինչո՞ւ պետք է ցանկանան խոսել եվրոպացիների հետ»։
«Մենք միայն պահանջներ կներկայացնենք նրանց», – ավելացրեց նա։
Փոխարենը, Կալլասը պնդում էր, որ Ռուսաստանը պետք է դրվի այնպիսի դիրքում, որտեղ այն «բանակցելու ձևացումից անցնի իրականում բանակցելուն», ինչը կպահանջի Արևմուտքի միասնական ուժը։
ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն բախվել են Ուկրաինայում խաղաղության իրենց տեսլականի հարցում, և Ռուսաստանի հետ անմիջականորեն բանակցված նախնական խաղաղության ծրագիրը եվրոպացիների մոտ մտահոգություններ է առաջացրել, որ Ուկրաինան կստիպվի վատ գործարք կնքել։
Այդ ժամանակվանից ի վեր ծրագիրը բազմաթիվ փոփոխություններ է կրել՝ զուգահեռաբար Ուկրաինայի համար մինչև 2040 թվականը վերականգնողական և բարգավաճման ծրագրին, սակայն խաղաղության բանակցությունները առաջընթաց չեն գրանցել։
