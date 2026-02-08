Մոտենում է ռուսական ագրեսիայի չորրորդ տարեդարձը․ Ֆոն դեր Լեյենը կայցելի Ուկրաինա

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կայցելի Ուկրաինա՝ նշելու ռուսական ներխուժման սկզբի չորրորդ տարեդարձը։ Նա ընդունել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հրավերը, որի հետ նա զրուցել է երկուշաբթի օրը, այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Պաուլա Պինը։ Ռուսական ներխուժումը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին։
Խոսնակչի խոսքով՝ այցը կդառնա Կիևի հետ Եվրոպական Միության շարունակական համերաշխության ևս մեկ ապացույց՝ ռուսական պատերազմի սկզբից ի վեր։ «Դա նաև ցույց է տալիս վճռականություն և միասնություն ռուսական ագրեսիային հակազդելու ջանքերում», – հավելել է Պինը։ Հանձնաժողովը ուղևորության մանրամասները կհրապարակի ավելի ուշ։
«Մենք մոտենում ենք Ուկրաինայի դեմ դաժան պատերազմի չորրորդ տարուն, և Ռուսաստանը շարունակում է կրկնապատկել իր պատերազմական հանցագործությունները և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների և տների վրա հարձակումները։ Օր օրի, տարեցտարի Եվրոպայի աջակցությունը Ուկրաինային մնում է անսասան», – գրել է ֆոն դեր Լեյենը X սոցիալական մեդիա հարթակում երկուշաբթի օրը՝ Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցից հետո։
«Մենք հարյուրավոր գեներատորներ ենք ուղարկում՝ ջեռուցումն ու լույսը միացված պահելու համար։ Մենք ներկայացրել ենք 90 միլիարդ եվրոյի վարկային առաջարկ՝ հաջորդ երկու տարիների համար։ Եվ շատ շուտով մենք կներկայացնենք մեր քսաներորդ պատժամիջոցների փաթեթը (Ռուսաստանի դեմ)», – հավելեց նա։
Ըստ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի՝ սա «մեծացնում է Ռուսաստանի վրա ճնշումը՝ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու խաղաղության հասնելու անկեղծ մտադրությամբ»։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը երեկ Կիևում ընդգծեց, որ ոչ ոք չպետք է կասկածի տակ դնի, թե Ուկրաինայում չորս տարի շարունակվող պատերազմում որ կողմում է։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք կատարած այցի ժամանակ Տուսկը Վլադիմիր Զելենսկու հետ ստորագրեց զենքի և զինամթերքի համատեղ արտադրության մտադրության մասին նամակ։
«Աջակցելով Ուկրաինային անիմաստ ռուսական ագրեսիայի դեմ դիմադրության մեջ՝ մենք աջակցում ենք աշխարհում ճիշտն ու ճշմարիտը», – ասաց Տուսկը։ «Կիևը աշխարհի այն վայրն է, որտեղ բոլորը հստակ տեսնում են, թե ինչն է լավը և ինչը՝ չարը։ Մենք ուզում ենք, որ Ուկրաինայի բոլոր քաղաքացիները իմանան, որ իրենք միայնակ չեն և չեն լինի»։
Անդրադառնալով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում վերջին խաղաղության բանակցություններին և բանակցություններին՝ Լեհաստանի վարչապետը վստահեցրեց, որ «Լեհաստանը խաղաղության բանակցություններում, անշուշտ, ո՛չ կընդունի, ո՛չ էլ կաջակցի Ուկրաինային հակասող որևէ լուծման։ Ես համոզված եմ, որ մենք նաև կկարողանանք համոզել բոլոր գործընկերներին՝ ապահովելու համար, որ Եվրոպայում ոչ ոք նույնիսկ չմտածի Ուկրաինային պարտադրելու կամ հարկադրելու մասին, որը հակասում է նրա ինքնիշխանությանը և անվտանգության շահերին»։
Վլադիմիր Զելենսկին կոչ արեց հակամարտության իրական ավարտին՝ Ուկրաինայի համար հուսալի անվտանգության երաշխիքներով: «Ռուսաստանը չի կարող որևէ փոխհատուցում ստանալ իր ագրեսիայի համար», – հայտարարեց Զելենսկին: «Պատերազմը պետք է ավարտվի այնպես, որ Ռուսաստանը չցանկանա ռիսկի դիմել՝ ագրեսիա սկսելով ո՛չ Ուկրաինայի, ո՛չ էլ այլ եվրոպական պետությունների դեմ»:
Ուկրաինական էլեկտրակայանները ամիսներ շարունակ մնացել են ռուսական հարձակումների հիմնական թիրախը՝ առաջացնելով էլեկտրաէներգիայի և ջերմամատակարարման երկարատև ընդհատումներ և, զուգորդված շարունակական ուժեղ ցրտերի հետ, ստիպելով, մասնավորապես, մայրաքաղաքի բնակիչներին ապրել ծայրահեղ պայմաններում: Հետևաբար, Լեհաստանից Կիև է ուղարկվում ուղղակի օգնություն, այդ թվում՝ գեներատորներ ինչպես պետական պահուստներից, այնպես էլ ազգային հավաքածուից:
«Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել բոլոր լեհերին, ովքեր մոբիլիզացվել են՝ օգնելու Ռուսաստանի հարձակումների պատճառով առաջացած ցրտի և մթության այս դրամատիկ շրջանում», – ասաց Տուսկը, անդրադառնալով, ի թիվս այլ բաների, «Ջերմություն Լեհաստանից Կիևի համար» նախաձեռնությանը: Նախագահը հայտարարել է, որ լեհերը լավ գիտեն, թե ինչ է նշանակում «գոյատևել մինչև -30 աստիճան ջերմաստիճանի պայմաններում՝ առանց ջեռուցման և առանց էլեկտրաէներգիայի, քանի որ բարբարոս ագրեսորը որոշել է հարվածել խաղաղ բնակչությանը ամենացավոտ և դաժան ձևով»։
Տուսկը նաև հայտարարեց էներգետիկ համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ լեհ-ուկրաինական բանակցությունների մասին: «Այսօր Ուկրաինան ավելի շատ էներգիայի կարիք ունի, և Լեհաստանը դարձել է հիմնական գործընկեր, այդ թվում՝ գազի մատակարարման հարցում», – բացատրեց նա՝ որպես օրինակ բերելով լեհական «Օրլեն» և ուկրաինական «Նավտոգազի» միջև համագործակցությունը։
Լեհաստանի վարչապետը նաև նշեց, որ մոտավորապես 100 միլիոն զլոտի արժողությամբ և հիմնականում 155 մմ զինամթերք ներառող 47-րդ օգնության փաթեթը գրեթե ամբողջությամբ իրականացվել է: Նա նաև հայտարարեց, որ Լեհաստանն այժմ ավարտում է 200 միլիոն զլոտի արժողությամբ 48-րդ փաթեթի պատրաստումը, որը, ի թիվս այլ բաների, կներառի ուկրաինական ուժերի համար զրահապատ սարքավորումներ: Նա նաև հայտնեց իր պատրաստակամությունը ՄիԳ-29 ինքնաթիռներ փոխանցել Ուկրաինային և վստահեցրեց, որ Ուկրաինան պատրաստ է անօդաչու թռչող սարքերի փոխանակմանը Լեհաստանի հետ։
Ավելին, Տուսկը և Զելենսկին ստորագրեցին մտադրության նամակ՝ զինամթերքի և ռազմական տեխնիկայի համատեղ արտադրության, ինչպես նաև պաշտպանական տեխնոլոգիաների մշակման վերաբերյալ։ Այսօր (փետրվարի 6-ին) Լեհաստանի վարչապետը կհանդիպի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշի հետ, ապա կտեղեկացնի Զելենսկիին, թե արդյոք հայտարարված ՄիԳ-երի փոխարեն կարելի է դիտարկել «այլ տեսակի սարքավորումներ»։ Տուսկը նաև հայտարարել է եվրոպական SAFE սպառազինության ծրագրի միջոցները արդյունավետորեն օգտագործելու հնարավորության վերաբերյալ հետագա աշխատանքների մասին։
Տուսկը նաև հայտարարել է, որ հնարավոր հրադադարից կամ խաղաղությունից հետո Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված հաջորդ համաժողովը կկայանա Գդանսկում հունիսին։ «Սա գլոբալ նախաձեռնություն է, որին ես անձամբ շատ ներգրավված կլինեմ։ Մենք համաձայնության ենք եկել նախագահ Զելենսկիի հետ, որ Գդանսկում աշխարհի տարբեր երկրների գործընկերների հետ կքննարկենք ոչ միայն ծրագրերը, այլև մեր լեհ-ուկրաինական համագործակցության առաջին կոնկրետ արդյունքները», – ասել է նա։
Ուկրաինայի վերականգնման համաժողովի շուրջ բանակցությունների կապակցությամբ Զելենսկին հայտարարել է, որ կխնդրի օգտագործել ռուսական ակտիվները, որոնք ներկայումս սառեցված են առանց Եվրամիության կողմից դրանց ապագա օգտագործման վերաբերյալ իրական որոշման։
