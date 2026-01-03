Նախկին ՔՊ-ական դատավորը կքննի Էջմիածնի նախկին ՔՊ-ական քաղաքապետի գործը

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն տարվա վերջին հայտարարեց, որ ավարտել է Վաղարշապատ համայնքի նախկին ղեկավարի և նրա հետ փոխկապակցված ևս 4 անձանց վերաբերյալ նախաքննությունը եւ Քրեական վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել են հսկող դատախազին՝ այն հաստատելու և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ:
Հաղորդագրության մեջ նկարագրված է, թե ինչում են մեղադրվում Դիանա Գասպարյանը, նրա ամուսինը, ամուսնու հայրն ու մայրը: Վաղարշապատ համայնքի նախկին ղեկավարին մեղադրանք է ներկայացվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով (փողերի լվացում) և 441-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով (պաշտոնական լիազորությունները գերազանցելը):
Նրան օժանդակելու և փողերի լվացման համար մեղադրանքներ են ներկայացվել նաև համայնքապետի հետ փոխկապակցված անձանց, այդ թվում՝ ամուսնուն և վերջինիս հորը: Նախկին համայնքապետի ամուսնուն մեղադրանք է ներկայացվել նաև առանձնապես խոշոր չափերի գույքը չհայտարարագրելու համար (4 դրվագ):
Դատախազն էլ իր հերթին հաստատել էր մեղադրական եզրակացությունը՝ այն ուղարկել դատարանը։
Քրեական գործը մակագրվել է Հակակոոռուպցիոն դատարանի դատավոր Սարգիս Պետրոսյանին, որը Ռոբերտ Քոչարյանիի գործով դատավորն է։
Նշենք, որ դատավոր Սարգիս Պետրոսյանը նախկին Քպ-ական է, այսինքն՝ նա եւ Դիանա Գասպարյանը ժամանակին եղել են կուսակիցներ, արդյոք սա չի՞ խանգարի դատարանին անաչառ քննություն անցկացնելու համար։
Մի խոքով՝ կամ իշխանության ես, կամ դատող ու դատվող։
Բաց մի թողեք
Արտառոց դեպք՝ Արարատում, ամուսինը uուր, կտրnղ-ծակnղ առարկայով վնաuվածքներ է պատճառել hղի կնnջը․ Լուսանկար
Քրեական պատմություններով հայտնի «Չաղ Ռուստամի» հայրը մաhացել է, մարմինի վրա հայտնաբերվել է կրակnցի 3 հետք
Դանակահարված վիճակում հիվանդանոց է տեղափոխվել քրեական պատմություններով հայտնի 49-ամյա տղամարդը