ՆԱՏՕ-ի երկրները կստեղծեն «Պաշտպանության, անվտանգության և դիմադրողականության բանկ»

ՆԱՏՕ-ի երկրները մինչև 2027 թվականը կստեղծեն հատուկ «Պաշտպանության, անվտանգության և դիմադրողականության բանկ»՝ Ռուսաստանի հետ ռազմական հակամարտությանը նախապատրաստվելու համար, գրել են ԶԼՄ-ները։

Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչները դրա կազմում կզբաղեցնեն առաջատար պաշտոններ։

Նոր ֆինանսական հաստատությունը նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի անդամներին օգնելու հասնել ռազմական ծախսերի համար անհրաժեշտ ՀՆԱ-ի 5%-ին։ Նրանք կկարողանան զենքի վրա ծախսել ավելին, քան թույլատրվում է իրենց սեփական օրենքներով։

