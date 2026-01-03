03/01/2026

Նարեկ Կարապետյանը կրկին տաքսու ղեկին է. Տեսանյութ

«Մեր ձևով» շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը կրկին տաքսու ղեկին է ու շարունակում է ոչ սովորական ձևաչափով շփվել քաղաքացիների հետ։

«Եվս մեկ օր` որպես տաքսու վարորդ, մեր ժողովրդի կարծիքը լսելու համար»,-տեսանյութին կից գրել է Կարապետյանը։

Մանրամասն՝ տեսանյութում

