Նարեկ Կարապետյանը կրկին տաքսու ղեկին է. Տեսանյութ

«Մեր ձևով» շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը կրկին տաքսու ղեկին է ու շարունակում է ոչ սովորական ձևաչափով շփվել քաղաքացիների հետ։
«Եվս մեկ օր` որպես տաքսու վարորդ, մեր ժողովրդի կարծիքը լսելու համար»,-տեսանյութին կից գրել է Կարապետյանը։
Մանրամասն՝ տեսանյութում
