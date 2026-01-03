Նա անխոնջ ծառայեց մեր Տիրոջը, որի շնորհիվ շատերը ճանաչեցին Աստծուն. Լուսանկար

Այսօր Հայոց Եկեղեցու նվիրյալ եկեղեցական բարեհիշատակ Տեր Կյուրեղի ծննդյան օրն է:
Նա անխոնջ ծառայեց մեր Տիրոջը, որի շնորհիվ շատերը ճանաչեցին Աստծուն: Նա սիրեց հոգևոր իր զավակներին և սիրվեց նրանց կողմից:
Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի. ամէն
Հայր Զաքարիայի ֆեյսբուքյան էջից
