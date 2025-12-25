25/12/2025

ՆԳՆ հարթակով ցանկացած վայրից ու ցանկացած ժամի հնարավոր է կատարել մեքենայի վաճառք և գրանցում մի քանի րոպեում

Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ car.mia.gov.am հարթակում տրանսպորտային միջոցի առցանց առուվաճառքի գործարքները հատել են 500-ի շեմը։

«Տրանսպորտային միջոցի առցանց առուվաճառքի հարթակը ՆԳ նախարարության որդեգրած թվայնացման գործընթացի շրջանակում պետական համակարգում կյանքի կոչված առաջին և խոշոր նախագծերից մեկն է։ Եվ արդեն 4 ամիս է՝ հարթակի շնորհիվ քաղաքացիները հնարավորություն ունեն առանց Հաշվառման-քննական բաժին այցելելու՝ ցանկացած վայրից, ցանկացած ժամի պարզեցված ընթացակարգով իրականացնել տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման, վաճառքի ու գրանցման գործընթացն ընդամենը մի քանի րոպեում։

ՆԳ նախարարության և Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալության արդյունավետ համագործակցության արդյունքում car.mia.gov.am հարթակը՝ PMI Project Management Awards 2025 մրցանակաբաշխության շրջանակում հաղթող է ճանաչվել «Նորարարական նախագիծ» անվանակարգում»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:

