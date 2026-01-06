06/01/2026

Ներկա – բացական վերջացավ` գնացին իրենց գործերով, քանի մարդ էր մասնակցում ուխտերթին․ Լուսանկար

Ներկա – բացական վերջացավ` գնացին իրենց գործերով:

Վստահ եմ` զուգահեռ որևէ ընդդիմադիր հավաք լիներ, ապա շատերը կմիանային այդ հավաքին, գրել է փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը՝ հրապարակելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած ուխտերթից լուսանկար:

«Պետական և ՏԻՄ մարմիններում կոպեկներ ստացող մարդկանց այդ կոպեկից կտրելու վախով ավելին չէիր էլ կարող անել»,- հավելել է Հարությունյանը:

«Մեր ձևով» ժողովրդական շարժման անդամ Ալիկ Ալեքսանյանը հրապարակել է լուսանկար, որտեղ երևում է Փաշինյանի «ուխտերթի» մասնակիցների քանակը թռչնի թռիչքի բարձրությունից։

Լուսանկարին կից Ալեքսանյանը գրել է․ «Դուք մենակ եք, մենակ եք, մենակ եք»։

Ներկա-բացական վերջացավ` գնացին իրենց գործերով

Մինչ համացանցում հումորով են վերաբերում Փաշինյանի` եկեղեցու դեմ արշավին, այսօր նրա կողմից կազմակերպած երթը որակում են ոչ թե ուխտերթ, այլ`ուղտերթ, Փաշինյանն ինքն էլ կարծես խճճվել է։

Րոպեներ առաջ գրառում է արել ֆեյսբուքում` նշելով. Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցուց ուխտերթ Սուրբ Աստվածածին Կաթողիկե եկեղեցի։ Ուշագրավը, սակայն, այն է, որ նախնական գրառման մեջ ուխտերթը գրել է` ուղտերթ, որից տաս րոպե անց շտկել է ուղղագրական կոպիտ սխալը, ինչն, այնուամենայնիվ, օգտատերերի աչքից չի վրիպել։

