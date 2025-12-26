26/12/2025

Ներքաղաքական առկա իրավիճակը Վրաստանին Եվրոպայից ավելի է հեռացնում

infomitk@gmail.com 26/12/2025 1 min read

Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Կիրիլ պատրարքը օծման տարեդարձի կապակցությամբ Վրաց ուղղափառ եկեղեցու կաթողիկոս Եղիա Երկրորդին շնորհավորական ուղերձ է հղել, որտեղ նրան անվանել է «ողջ ուղղափառ աշխարհում ճանաչված Հովվապետ և ջերմեռանդ աղոթող»:

Կիրիլ պատրիարքն ընդգծել է, որ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին բարձր է գնահատում Եղիա Երկրորդի ներդրումը ռուս և վրացի ժողովուրդների «բարեկամական և եղբայրական կապերի պահպան և զարգացման գործում»:

Եղիա Երկրորդը (Իրակլի Գուդուշաուրի- Շիոլաշվիլին) Վրաց ուղղափառ եկեղեցու կաթողիկոս-պատրարք է ընտրվել 1977թ. դեկտեմբերի 23 –ին, օծվել և Հովվապետ կարգվել նույն ամսի 25-ին:

Ինչպես երևում է ժամանակագրությունից, Եղիա Երկրորդը օծման և Հովվապետության հոբելյանական տարեդարձ չի նշում, ուստի Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո Կիրիլ պատրիարքի շնորհավորանքը թողնում է քաղաքական-դիվանագիտական ուղերձի տպավորություն: Վրաստանի վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի զեկույցը, որ ընդունվել է դեկտեմբերի 18-ին, ներքաղաքական ավելի լուրջ սրացումների առիթ է տվել:

Գլխավոր դատախազությունը ձերբակալել է մի քանի նախկին պաշտոնյաների, այդ թվում՝ պաշտպանության նախկին նախարար Ախալայային և Պետական անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Լիլուաշվիլիին: Նրանք մեղադրվում են կոռուպցիայի և ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու մեջ:

Վրաստանի նախկին նախագահ Զուրաբիշվիլին երկրի ներքաղաքական իրավիճակն անվանել է «ռուսաստանյան ձեռագրով սցենար, որ ուղղված է Եվրոպայի և համաշխարհային քաղաքակրթության դեմ»:

Զուրաբիշվիլին «Վրացական երազանք» կուսակցության պատվավոր նախագահ Իվանիշվիլիին հերթական անգամ բնութագրել է որպես «Կրեմլի կամակատարի»: Ավելի խիստ գնահատական բանտից հնչեցրել է նախկին նախագահ Սաակաշվիլին:

Նա Վրաստանի կառավարությանը մեղադրել է Պուտինի «հրահանգով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությանը խոչընդոտելու» մեջ:

Ըստ երևույթին, Հարավային Կովկասում իրավիճակի փոփոխության հետ կապված՝ ռուս-վրացական ոչ հրապարակային քննարկումներ, այնուամենայնիվ, ընթանում կամ ընթացել են, կամ առնվազն նախատեսվում են:

Ռուսաստանի պետական դումայի միջազգային հարցերի կոմիտեի փոխնախագահ Ալեքսեյ Չապան հավանական է համարել, որ Վրաստանը կհամագործակցի ԵԱՏՄ և ԱՊՀ անդամ պետությունների հետ՝ որպես «տնտեսական կառույցի անդամ»:

Ռուսաստանցի խորհրդարանականի ներկայացմամբ, Մոսկվան «պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել, դրա համար բավական է, որ Թբիլիսին քաղաքական կամք ցուցաբերի»: Վրաստանի կառավարությունը կամ իշխող քաղաքական ուժը դեռևս Չապայի այս դիտարկմանը չի արձագանքել:

Վրացական մի քանի լրատվամիջոց միայն հիշեցրել է վարչապետ Կոբախիձեի տեսակետը, որ Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը չի խոչընդոտում առևտրա-տնտեսական կապերի պահպանմանը:

Կոբախիձեն միաժանական հավելել է, որ «պրագմատիզմը չի կարող խախտել Վրաստանի կարմիր գծերը»: Խոսքը վերաբերում է Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի օկուպացիային, որը ռուս-վրացական դիվանագիտական հարաբերությունների խզման պատճառ է դարձել:

Վրաստանի վարչապետի այս հայտարարությունը գրեթե մեկամյա վաղեմություն ունի: Ներկայումս ի՞նչ դիրքորոշում ունի Վրաստանի կառավարությունը, առայժմ հստակ չէ:

Ակնհայտ է միայն, որ ներքաղաքական առկա իրավիճակը Վրաստանին Եվրոպայից ավելի է հեռացնում, իսկ Միացյալ Նահանգները, կարծես, այդ վակուումը զբաղեցնելու շահագրգռվածություն չունի:

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիայում Ադրբեջանի քաղաքացու կողմից պետական հանցանք է կատարվել, արդյոք «ահաբեկիչներ են գործում»

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը կարող է ներքին թշնամի ստանալ՝ իսլամական ծայրահեղականության կողմից

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ վիզայի արգելքը թիրախավորում է նախկին եվրահանձնակատար Բրետոնին՝ սոցիալական ցանցերի ենթադրյալ գրաքննության պատճառով

25/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Queen-ի նախկինում չթողարկված Սուրբ Ծննդյան «Not For Sale (Polar Bear)» երգը․ Տեսանյութ

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էքսկլյուզիվ․ 2025 թվականի լավագույնները. Եվրոպական խորհրդարանի հինգ կարևորագույն պահերը

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի պապը ևս խաղաղություն է խնդրում․ Երկխոսություն՝ հակամարտություններին վերջ դնելու համար

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չարլզ III թագավորը` «խորացող բաժանումից» հետո, կոչ է անում հաշտեցման և միասնության. Լուսանկարներ

26/12/2025 infomitk@gmail.com