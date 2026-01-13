Նիկոլազավր․ Շմավոն քահանան մեկ տարի առաջ թունդ ընդդիմադիր էր․ Լուսանկար

Օրեր առաջ, մի քանի քահանաների թվում, տիրադավներին միանալու հայտարարություն արեց նաեւ Քանաքեռի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգեւոր հայր Տեր Շմավոն քհն. Ղեւոնդյանը:
Համացանցը ողողվեց նրա հասցեին քննադատություններով, անգամ տեղեկություններ կային, որ նա միացել է տիրադավներին` շանտաժի միջոցով։
Ֆեյսբուքը, համացանցը թույլ են տալիս հիշեցնելու, ով է եղել Շմավոն քահանան մեկ տարի առաջ` ընդդիմադիր։
Ներկայացնենք նրա մի գրառումը, որը արել է 2024 թվականի մայիսի 29֊ին, երբ ոստիկանները խոչընդոտել էին կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։
«Ահավասիկ նիկոլապաշտ – նիկոլազավր վիճակը մեր օրերում։ Տեսնես այս ոստիկանները գոնե հասկանում էին, ինչ են անում, թե պարգեւավճարի ստրկաբարո պայքար էին մղում»։
