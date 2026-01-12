12/01/2026

Նորություն՝ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության գործից

infomitk@gmail.com 12/01/2026 1 min read

Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության գործով նախաքննությունը ավարտվել է եւ այն ուղարվկել է հսկող դատախազին՝ հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու համար։

ՀՀ գլխավոր դատախազությունից հայտնում են՝ դատախազն այն հաստատել է եւ ուղարկել դատարան․ «Հսկող դատախազը հաստատել է Փարաքար համայնքի նախկին ղեկավար Վալոդյա Գրիգորյանի և ևս երկու անձի (Կարեն Աբրահամյան, Արծրուն Գալստյան) վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը և հանձնել իրավասու դատարան»։

Հիշեցնենք, որ 2025 թվականի սեպտեմբերի 23-ին սպանվել են Վալոդյա Գրիգորյանը և քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանը։

Քրեական գործով կալանավորված են Մերձավանի բնակիչներ Նարեկ Օհանյանը և Գևորգ Հարությունյանը։

Սպանության գործով կալանավորված Նարեկ Օհանյանը Մերձավանի նախկին ղեկավար Մհեր Ախտոյանի բարեկամն է, և համայնքում տարածված լուրերի համաձայն՝ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունից 10 օր անց լքել է երկիրը, ինչը  կասկածների տեղիք է տալիս։

