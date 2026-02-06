Նորվեգիայի ոստիկանությունը հետաքննում է Նոբելյան կոմիտեի նախկին նախագահի կապերը Էպշտեյնի հետ․ Լուսանկար

Նորվեգիայի ոստիկանության տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ստորաբաժանումը (Oekokrim) հետաքննություն է սկսել նախկին վարչապետ, Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի նախկին նախագահ Թորբյորն Յագլանդի նկատմամբ, գրել են ԶԼՄ-ները։
Յագլանդը կասկածվում է ամերիկացի ֆինանսիստ, մարմնավաճառության կազմակերպման համար դատապարտված Ջեֆֆրի Էպշտեյնի հետ կապված լուրջ կոռուպցիոն հանցագործությունների մեջ ։
«Մենք կարծում ենք, որ կան հիմնավոր հիմքեր հետաքննություն սկսելու համար, քանի որ հրապարակված փաստաթղթերում ընդգրկված ժամանակահատվածում նա [Թորբյորն Յագլանդը] զբաղեցրել է Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի նախագահի և Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնները», – ասել է Oekokrim-ի ղեկավար Պաալ Լյոսեթը։
Նա բացատրել է, որ հետաքննությունը սկսվել է Էպշտեյնի գործով նոր հրապարակված փաստաթղթերից վերցված տեղեկատվության հիման վրա։
Բաց մի թողեք
Բրիտանիայի վարչապետը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, նրան փոխարինող են փնտրում
Մարդաuպանները 18 անգամ կրակել են Քադաֆիի որդուն․ Լուսանկար
Մոսկվայում մահափորձ է կատարվել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության գեներալ-լեյտենանտի նկատմամբ. Լուսանկար