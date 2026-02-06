06/02/2026

Նորվեգիայի ոստիկանությունը հետաքննում է Նոբելյան կոմիտեի նախկին նախագահի կապերը Էպշտեյնի հետ․ Լուսանկար

Նորվեգիայի ոստիկանության տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ստորաբաժանումը (Oekokrim) հետաքննություն է սկսել նախկին վարչապետ, Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի նախկին նախագահ Թորբյորն Յագլանդի նկատմամբ, գրել են ԶԼՄ-ները։

Յագլանդը կասկածվում է ամերիկացի ֆինանսիստ, մարմնավաճառության կազմակերպման համար դատապարտված Ջեֆֆրի Էպշտեյնի հետ կապված լուրջ կոռուպցիոն հանցագործությունների մեջ ։

«Մենք կարծում ենք, որ կան հիմնավոր հիմքեր հետաքննություն սկսելու համար, քանի որ հրապարակված փաստաթղթերում ընդգրկված ժամանակահատվածում նա [Թորբյորն Յագլանդը] զբաղեցրել է Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի նախագահի և Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնները», – ասել է Oekokrim-ի ղեկավար Պաալ Լյոսեթը։

Նա բացատրել է, որ հետաքննությունը սկսվել է Էպշտեյնի գործով նոր հրապարակված փաստաթղթերից վերցված տեղեկատվության հիման վրա։

