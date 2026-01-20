20/01/2026

Նոր մանրամասներ Լուվրի կողոպուտից

infomitk@gmail.com 20/01/2026 1 min read

Լուվրի թանգարանում տեղի ունեցած աղմկահարույց կողոպուտի ընթացքում անվտանգության աշխատակիցները նկատել են գողերի ներթափանցումը, սակայն որևէ գործողություն չեն ձեռնարկել։

Այս մասին վկայում են France 2 հեռուստաալիքի հրապարակած  կադրերը։

Տեսագրություններում երևում է, թե ինչպես են սև համազգեստով անվտանգության մի քանի աշխատակիցներ նկատում առաջին կասկածյալին, որը պատուհանից մտնում է թանգարան և անցնում սրահներով։ Քիչ անց նրա հետևից ներս է մտնում երկրորդ տղամարդը՝ մոտոցիկլետի սաղավարտով և ձեռքին կտրող սարք։ Երկուսն էլ առանց խոչընդոտի շարժվում են դեպի զարդերի ցուցափեղկերն ու սկսում բացել դրանք՝ անտեսելով հսկիչների ներկայությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սերգեյ Մուրադյանը հերքում է, թե ինքը միջնորդել է, որ ՊԵԿ-ում վարչության պետ նշանակեն. Լուսանկար

19/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեքենան վրաերթի է ենթարկել 2 անչափահասի, բախվել կայանված «Մերսեդես»-ին․ վերջինը հայտնվել է բնակչի հողամասում. Լուսանկար

19/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտենի-Արագածավան ճանապարհին մեքենաներ են բախվել․ վիրավորներից մեկը երեխա է

18/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի Թրամփի կողմնակից առաջնորդները զգուշորեն են գործում, քանի որ Գրենլանդիայի ճգնաժամը սրվում է

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի Գրենլանդիայի սպառնալիքը Բրյուսելին մղում է դեպի իր տնտեսական «5-րդ հոդվածի» կիրառման

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիան եռօրյա սուգ է հայտարարել Ադամուզի ողբերգության հետևանքով 40 մարդու մահվան կապակցությամբ

20/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում համացանցը մասամբ վերականգնվել է

20/01/2026 infomitk@gmail.com