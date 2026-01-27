Նոր նշանակումներ և պաշտոնանկություններ՝ Փաշինյանի որոշմամբ

Նիկոլ Փաշինյանի հունվարի 26-ի որոշմամբ՝ Արտյոմ Սմբատյանն ազատվել է միասնական սոցիալական ծառայության պետի պաշտոնից և նշանակվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ։
Փաշինյանի այլ որոշումներով՝ Ագնեսա Աղաբաբյանն ազատվել է միասնական սոցիալական ծառայության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից և նշանակվել միասնական սոցիալական ծառայության պետ։
