05/01/2026

Շատ դժվար է այս աշխարհում մնալ ինչպիսին կաս, երբ չունես հենման կետ

Ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել ձեր մտքերի, զգացմունքների, հույզերի, նամակների, ցանկությունների համար:

Բաքվում գերեվարված Ռուբեն Վարդանյանի ձայնագրությունն իր ֆեյսբուքյան էջում հրապարակել է «Ապրելու երկիր» կուսակցության համահիմնադիր Մանե Թանդիլյանը:

Մենք կորցրել ենք հավատն առ Աստված և հավատն ինքներս մեր նկատմամբ. շատ դժվար է այս աշխարհում մնալ ինչպիսին կաս, երբ չունես հենման կետ:

Ցանկանում եմ, որ բոլորդ ունենաք այդ հենման կետը: Ուզում եմ ասել, որ ինձ հետ ամեն ինչ լավ է: Շնորհավորում եմ բոլորի տոները, շնորհակալ եմ բոլորիդ»:

Մեծ Բրիտանիա ժամանող միգրանտների թիվը 2025 թվականին աճել է, մինչդեռ ԵՄ-ում նրանց թիվը կայունացել է

Այսօր երեկոյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ

Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ մաղթանք – հայտարարություն են հղել հայ ժողովրդին

Աղոթք․ Խորքից սրտիս խոսք առ Աստված՝ խիստ, ասկետիկ, գրեթե նարեկացիական ներքին դատով

Ես մերկ եմ Քո առաջ՝ առանց հագուստ հանելու․ Պատմվածք

Վախենում են շեֆի անկանոն վարքից, կա՛մ կան ու հնազանդ աշխատում են շեֆի դեմ

Ինչպես կողմնորոշվել Կիպրոսի ԵՄ նախագահության քաղաքականության օրակարգում

