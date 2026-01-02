02/01/2026

Շնորհակալ եմ, որ գոնե դրոններով ասենք ՔՊ ցանկի պատգամավորների նկարները չեն ցուցադրել

infomitk@gmail.com 02/01/2026 1 min read

Դուք բոլորդ արդարացի քննադատում եք հարկատուների միջոցներով ամանորյա հանրային միջոցառումը քարոզարշավի վերածելն ու դրոններով փաշինյանական սրտիկներ պատկերելը:

Իսկ ես շնորհակալ եմ, որ գոնե դրոններով ասենք Աննա Հակոբյանի կամ քպ ցանկի պատգամավորների նկարները չեն ցուցադրել, այնինչ կարո՞ղ էին չէ, բայց չեն արել։

Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

2026-ին մարտական ենք տրամադրված. Հայկ Մարության․ Լուսանկար

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կեղծիք ու ներշնչանք … ահա ինչով է զբաղված իշխանությունն օրնիբուն

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ ժողովուրդը մեծ թռիչքների ընդունակ ազգ է․ Գրիգոր Առաքելյան

01/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պարտադիր ընթերցանյութ ցնցումների դարաշրջանի համար. 13 գիրք, որոնք կօգնեն ձեզ գոյատևել 2026 թվականին

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերլուծում ենք վեց գլոբալ սցենարներ 2026 թվականի համար․ Լուսանկար

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիան՝ քաղաքացիների խառը արձագանքների ֆոնին, անցնում է եվրոյի. Լուսանկարներ

02/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է արհեստական ​​բանականությունը մղձավանջ ԵՄ-ի համար

02/01/2026 infomitk@gmail.com