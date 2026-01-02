Շնորհակալ եմ, որ գոնե դրոններով ասենք ՔՊ ցանկի պատգամավորների նկարները չեն ցուցադրել

Դուք բոլորդ արդարացի քննադատում եք հարկատուների միջոցներով ամանորյա հանրային միջոցառումը քարոզարշավի վերածելն ու դրոններով փաշինյանական սրտիկներ պատկերելը:
Իսկ ես շնորհակալ եմ, որ գոնե դրոններով ասենք Աննա Հակոբյանի կամ քպ ցանկի պատգամավորների նկարները չեն ցուցադրել, այնինչ կարո՞ղ էին չէ, բայց չեն արել։
Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի ֆեյսբուքյան էջից
