«Շնորհակալ եմ ջերմ խոսքերի համար, դրանք դիպան իմ սրտին»,- հայտարարել է գերությունից վերադարձած Վիգեն Էուլջեքչյանի կինը՝ Լինդան՝ արձագանքելով բազմաթիվ շնորհավորանքներին:
«Հիմա ես աշխարհի ամենաերջանիկ կինն եմ։ Սպասումն այնքան երկար էր, ոչ միայն 1890 օր, տպավորություն է՝ մի ամբողջ հավերժություն»,- նշել է կինը։
