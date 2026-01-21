21/01/2026

«Շնորհակալ եմ ջերմ խոսքերի համար, դրանք դիպան իմ սրտին»

«Շնորհակալ եմ ջերմ խոսքերի համար, դրանք դիպան իմ սրտին»,- հայտարարել է գերությունից վերադարձած Վիգեն Էուլջեքչյանի կինը՝ Լինդան՝ արձագանքելով բազմաթիվ շնորհավորանքներին:

«Հիմա ես աշխարհի ամենաերջանիկ կինն եմ։ Սպասումն այնքան երկար էր, ոչ միայն 1890 օր, տպավորություն է՝ մի ամբողջ հավերժություն»,- նշել է կինը։

