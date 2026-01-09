Ողբերգական դեպք Չարենցավանում

Այսօր դանակահարություն է տեղի ունեցել Չարենցավանում։
ՆԳՆ մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ երկու անձ կտրած-ծակած վնասվածքներով տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն, որտեղ նրանից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։
Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ։
