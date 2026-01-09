09/01/2026

Ողբերգական դեպք Չարենցավանում

infomitk@gmail.com 09/01/2026 1 min read

Այսօր դանակահարություն է տեղի ունեցել Չարենցավանում։

ՆԳՆ մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ երկու անձ կտրած-ծակած վնասվածքներով տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն, որտեղ նրանից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։

Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում 33-ամյա մի կին 24-ամյա երիտասարդի ատրճանակից կրակnցներ է արձակել ու ձերբակալվել

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեճ և քաշքշուկ, ինչ է կատարվել Նոյեմբերյանում

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիճաբանություն՝ Շիրակում, բուհերից մեկի ամբիոնի վարիչը կրծքավանդակի վնաuվածքnվ տեղափոխվել է հիվանդանոց․ Լուսանկար

08/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինը խաղաղություն չի ուզում՝ դիվանագիտական բանակցություններին պատասխանում է «Օրեշնիկ»-ով. Կալլաս

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

25 տարի տևած բանակցություններից հետո ԵՄ երկրները հաստատել են Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի ղեկավարը ժամանակ է շահում իր համար, խաղում է Թրամփի վարչակազմի հետ և օգտագործում է «խաղաղության» քարտը

09/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փեզեշկիանը կոչ է արել ուժայիններին պահպանել առավելագույն զսպվածություն

09/01/2026 infomitk@gmail.com