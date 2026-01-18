Ոչ մի սպառնալիք չի ազդելու մեզ վրա ոչ Ուկրաինայում, ոչ Գրենլանդիայում․ Մակրոն

ԵՄ-ն պատասխանել է Թրամփի կողմից նոր մաքսատուրքեր սահմանելու որոշմանը։ Մասնավորապես, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան հավատարիմ է ազգերի ինքնիշխանությանը և անկախությանը Եվրոպայում և այլուր։
«Ֆրանսիան հավատարիմ է ազգերի ինքնիշխանությանը և անկախությանը Եվրոպայում և այլուր։ Մենք սրանով ենք առաջնորդվում։ Այն հիմք է հանդիսանում ՄԱԿ-ի և նրա Կանոնադրության նկատմամբ մեր հանձնառության համար։ Այս հիմքի վրա է, որ մենք աջակցում ենք և կշարունակենք աջակցել Ուկրաինային, և մենք ստեղծել ենք ամուր և երկարատև խաղաղության համար կամավորների կոալիցիա՝ այս սկզբունքները և մեր անվտանգությունը պաշտպանելու համար։
Այս հիմքի վրա է նաև, որ մենք որոշեցինք մասնակցել Դանիայի կողմից Գրենլանդիայում կազմակերպված զորավարժություններին։ Մենք լիովին ընդունում ենք այս որոշումը, քանի որ Արկտիկայում և Եվրոպայի ծայրամասերում անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է։
Ոչ մի սպառնալիք չի ազդի մեզ վրա՝ ո՛չ Ուկրաինայում, ո՛չ Գրենլանդիայում, ո՛չ էլ աշխարհի որևէ այլ վայրում, երբ մենք բախվենք նման իրավիճակների։
Մաքսային սպառնալիքները անընդունելի են և տեղ չունեն այս համատեքստում։ Եվրոպացիները կարձագանքեն միասնական և համակարգված ձևով, եթե դրանք հաստատվեն։ Մենք կապահովենք, որ եվրոպական ինքնիշխանությունը պահպանվի։ Այս ոգով ես կհամագործակցեմ մեր եվրոպացի գործընկերների հետ»,- գրել է X-ի իր միկրոբլոգում։
Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է Դանիայից, Նորվեգիայից, Շվեդիայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Նիդեռլանդներից և Ֆինլանդիայից ներմուծվող ապրանքների համար 10 տոկոս մաքսատուրք է սահմանվելու, իսկ հունիսի 1-ից այն կհասնի 25 տոկոսի։ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ մաքսատուրքերը կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Գրենլանդիայի հարցով գործարքը չի կայանա։
