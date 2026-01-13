13/01/2026

Ոստիկանները թարմ հետքերով հայտնաբերել և ձերբակալել են Գայ գյուղում տերմինալը գողանալ փորձող երիտասարդներին

infomitk@gmail.com 13/01/2026 1 min read

Հունվարի 11-ի գիշերը՝ ժամը 04։26-ին, ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած քաղաքացին հայտնել էր, որ դիմակավորված և զինված անձինք Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի Իսահակյան փողոցում փորձել են գողանալ տերմինալը:

ՆԳՆ ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ ահազանգով մեկնած Քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության, Համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողներն ու մարզի պարեկները նշված վայրում հայտնաբերել, գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալել և Վաղարշապատի բաժին են տեղափոխել Ջրարբի և Ջանֆիդա գյուղերի բնակիչ 27-ամյա երկու երիտասարդի: Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են պտուտակահան, էլեկտրահղկիչ, երկաթյա լինգ, ձեռնոցներ, դիմակներ և ատրճանակ։

«Պարզվել է, որ երիտասարդները գողության նպատակով Գայ գյուղ էին եկել «ԲԻԴ» մակնիշի մեքենայով: Որոնողական աշխատանքների արդյունքում մեքենան Էջմիածին-Մարգարա ճանապարհին հայտնաբերվել է: Արմավիր գյուղի բնակիչ 35-ամյա վարորդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է Վաղարշապատի բաժին։

Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մոխրացած հետքերով կաթուցիչ, իսկ հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխված մեքենայի սրահի ակնհայտ տեսանելի մասում՝ դիմակ և ատրճանակ:

Ձերբակալված երիտասարդները կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել են նախաքննական մարմին»,- ասվում է հաղորդագրությունում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Արարատի ոստիկանները հայտնաբերել են ինքնաձիգից կրակոցներ արձակած երիտասարդին

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոկտեմբերի 27-ի գործի վերաբացումից 6 տարի է անցել ․․․ Անահիտ Բախշյան

12/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորություն՝ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության գործից

12/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանի ղեկավարությունն իր «վերջին օրերի և շաբաթների» մեջ է. Ֆրիդրիխ Մերց

13/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխատանքից ազատել է ՊՆ համակարգում աշխատող բոլոր այն ծնողներին, որոնց զավակներն ունեն այլ երկրի քաղաքացիություն

13/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժամանակն է՝ Իրանի թագաժառանգը դիմել է ԱՄՆ նախագահին

13/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլազավր․ Շմավոն քահանան մեկ տարի առաջ թունդ ընդդիմադիր էր․ Լուսանկար

13/01/2026 infomitk@gmail.com