Ով է Գորիսում սպանված, Առուշանյանի վարորդ Արենը՝ երկու անչափահաս երեխաների հայր էր․ Լուսանկար

Երեկ Գորիսում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի հետևանքով մահացածը 38-ամյա Արեն Յոլյանն էր` Գորիսի համայնքապետ Առուշ Առուշանյանի վարորդը։
Արենը երկու անչափահաս երեխաների հայր էր։ Նրան ճանաչողները նշում են, որ համեստ, բարեխիղճ երիտասարդ էր։ Գորիսեցիները կատարվածից ցնցված են, խոր ցավ և ափսոսանք են հայտնում երիտասարդի մահվան կապակցությամբ։
Հիշեցնենք` դեպքը տեղի է ունեցել երեկ՝ Գորիս քաղաքում։ Ըստ նախնական տեղեկությունների՝ միջադեպը ծագել է պապենական հողակտորի շուրջ առաջացած վեճի հետևանքով։ Հնչած պայթյունի արդյունքում կան զոհեր։
Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ իրավապահ մարմինները շարունակում են քննչական գործողությունները։
