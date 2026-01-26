26/01/2026

Ով է Գորիսում սպանված, Առուշանյանի վարորդ Արենը՝ երկու անչափահաս երեխաների հայր էր․ Լուսանկար

Երեկ Գորիսում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի հետևանքով մահացածը 38-ամյա Արեն Յոլյանն էր` Գորիսի համայնքապետ Առուշ Առուշանյանի վարորդը։

Արենը երկու անչափահաս երեխաների հայր էր։ Նրան ճանաչողները նշում են, որ համեստ, բարեխիղճ  երիտասարդ էր։ Գորիսեցիները կատարվածից  ցնցված են,  խոր ցավ և ափսոսանք են հայտնում երիտասարդի մահվան կապակցությամբ։

Հիշեցնենք` դեպքը տեղի է ունեցել երեկ՝ Գորիս քաղաքում։ Ըստ նախնական տեղեկությունների՝ միջադեպը ծագել է պապենական հողակտորի շուրջ առաջացած վեճի հետևանքով։ Հնչած պայթյունի արդյունքում կան զոհեր։

Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ իրավապահ մարմինները շարունակում են քննչական գործողությունները։

