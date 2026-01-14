14/01/2026

Ով է «վերբովկա» արել գեներալ Կարեն Շաքարյանին․ բացառիկ մանրամասներ. Լուսանկար

«Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուխտերթին մասնակցած Արցախի հերոսի կոչում ունեցող գեներալ-մայոր Կարեն Շաքարյանին, որը, ինչպես պարզվում է, այժմ ՀՀ ՊՆ Ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնակատարն է, պարզվում է, այսպես ասած, վերբովկա է արել ոչ ավել ոչ պակաս Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես Սրբազանը։

«Իրավունք» թերթը գրում է. Ավելին՝ ըստ շրջանառվող լուրերի, գեներալը իր բիզնեսներով լավ էլ հովանավորել է Սրբազանին բարեկեցության համար։

Արցախցիների խոսքերով, Շաքարյանը 2020 թվականից եղել է Մարտակերտի դիվիզիոնի հրամանատարը, մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել նախկին ՊԲ հրամանատար Միքայել Արզումանյանի, Արայիկ Հարությունյանի եւ Վիտալի Բալասանյանի հետ։

