Ով ում հետ է խաղալու․ Վիճակահանության արդյունքներ․ Լուսանկար

Այսօր, հունվարի 30-ին, Շվեյցարիայի Նիոն քաղաքում անցկացվեց Չեմպիոնների լիգայի անցումային փլեյ-օֆֆ փուլի վիճակահանությունը:

Առաջին 8 տեղերը զբաղեցրած թիմերը, հիշեցնենք, անմիջապես ապահովել են իրենց ուղեգրերը 1/8-րդ եզրափակչի համար:

Իսկ 9-ից 24-րդ տեղերը զբաղեցրած 16 թիմերը պայքարելու են լրացուցիչ փլեյ-օֆֆ փուլում:

Վիճակահանության արդյունքում ձևավորվեցին հետևյալ զույգերը.

•   «Մոնակո» — ՊՍԺ
•   «Քարաբախ» — «Նյուքասլ»
•   «Բենֆիկա» — «Ռեալ Մադրիդ»
•   «Բուդյո-Գլիմտ» — «Ինտեր»

•    «Ատալանտա» — «Դորտմունդի Բորուսիա»
•    «Բայեր Լևերկուզեն» — «Օլիմպիակոս»
•    «Յուվենտուս» — «Գալաթասարայ»
•    «Բրյուգե» — «Ատլետիկո Մադրիդ»

