Ով ում հետ է խաղալու․ Վիճակահանության արդյունքներ․ Լուսանկար

Այսօր, հունվարի 30-ին, Շվեյցարիայի Նիոն քաղաքում անցկացվեց Չեմպիոնների լիգայի անցումային փլեյ-օֆֆ փուլի վիճակահանությունը:
Առաջին 8 տեղերը զբաղեցրած թիմերը, հիշեցնենք, անմիջապես ապահովել են իրենց ուղեգրերը 1/8-րդ եզրափակչի համար:
Իսկ 9-ից 24-րդ տեղերը զբաղեցրած 16 թիմերը պայքարելու են լրացուցիչ փլեյ-օֆֆ փուլում:
Վիճակահանության արդյունքում ձևավորվեցին հետևյալ զույգերը.
• «Մոնակո» — ՊՍԺ
• «Քարաբախ» — «Նյուքասլ»
• «Բենֆիկա» — «Ռեալ Մադրիդ»
• «Բուդյո-Գլիմտ» — «Ինտեր»
• «Ատալանտա» — «Դորտմունդի Բորուսիա»
• «Բայեր Լևերկուզեն» — «Օլիմպիակոս»
• «Յուվենտուս» — «Գալաթասարայ»
• «Բրյուգե» — «Ատլետիկո Մադրիդ»
