Որտեղ է ֆուտբոլային կարիերան շարունակում Օգնյեն Չանչարևիչը․ Լուսանկար

Հայաստանի ազգային հավաքականի դարպասապահ Օգնյեն Չանչարևիչը կարիերան շարունակելու է Սերբիայում։
36-ամյա ֆուտբոլիստը վերադարձել է հայրենիք և միացել Բելգրադը ներկայացնող ԻՄՏ ակումբին։
Կողմերի միջև համաձայնությունը ձեռք է բերվել ազատ գործակալի սկզբունքով, քանի որ դարպասապահը կարճ ժամանակ առաջ ավարտել էր համագործակցությունը «Նոա» ակումբի հետ։
Բաց մի թողեք
«Էլ չեմ զանգելու, քեզ ու տղուս լավ կնայես, ամեն ինչ լավ է լինելու, չմտածես». ոստիկանության ավագ Վիգեն Միրզոյանն անմահացել է նոյեմբերի 5-ին Շուշիում, տուն «վերադարձել»՝ երեք ամիս անց. Լուսանկարներ
Ինչպիսի պոռնո տեսանյութեր են հաճախ նայում հայերը այդպիսի կայքերում
Հունվարի 15-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են բիզնես, բարեկամական և սիրային հարաբերություններ