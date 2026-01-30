30/01/2026

Որքան հարկ է վճարել երգչուհի Սիրուշոն 2025 թվականին

infomitk@gmail.com 30/01/2026 1 min read

«ՊԵԿ պաշտոնական կայքում հրապարակվել էր 2025 թ. հունվար–մարտ ամիսների ընթացքում առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից վճարված հարկերի և վճարների վերաբերյալ տեղեկությունը, որտեղից «Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկանում է, որ առաջին եռամսյակում երգչուհի Սիրուշոն պետությանը վճարել է 83․1 մլն դրամ հարկ։

2-րդ եռամսյակում՝ 227 մլն 157 հազար դրամ,

3-րդ եռամսյակում՝ 313 մլն 436 հազար դրամ,

իսկ ահա 4-րդ եռամսյակում՝ 371 մլն 710 հազար դրամ։

Հիշեցնենք, որ ընկերությունը զբաղվում է Սիրուշոյի երաժշտական նախագծերի, տեսահոլովակների և համերգների կազմակերպմամբ, ինչպես նաև մշակութային արտադրանքների ստեղծմամբ։

Սիրուշոն նաև հիմնել է Pregomesh անվամբ արծաթե ձեռագործ զարդերի բրենդը, որը ներկայացնում է հայկական մշակույթը ժամանակակից ձևով։

Երգչուհի Սիրուշոն հայտնել էր, որ իրեն պատկանող «Սիրուշո Փրադաքշնը» (Sirusho Production)՝ հայկական երաժշտական և մշակութային արտադրական ընկերությունը, ևս մտել է Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկ Սարգսյանը կհայտնվի մեղադրյալի աթոռին

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարույր Հայրիկյանը վաճառքի է հանել Երևանում գտնվող իր առանձնատունն ու կից այգին, տեսանյութում՝ ցուցադրում է իր տունն ու հողամասը

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

20 էջանոց եզրակացություն

29/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկու Մոսկվա այցը բացառված է, իսկ որքա՞ն կտևի պատերազմը

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս – ուկրաինական խաղաղության գործընթացը մտել է փակուղի, նոր ռաունդի մասին հայտնել է Ռուբիոն

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն անձամբ խնդրել է Պուտինին՝ չկրակել Ուկրաինայի վրա, հրադադարն ըստ ուկրաինական կողմի

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ծաղրել է Մակրոնին՝ վերհիշելով իրենց հեռախոսազրույցի մանրամասները

30/01/2026 infomitk@gmail.com