31/12/2025

Որ թանգարանները բաց կլինեն տոն օրերին

infomitk@gmail.com 31/12/2025 1 min read

ԿԳՄՍՆ-ից հայտնում են, որ տոնական օրերին ԿԳՄՍ նախարարության ենթակայությամբ գործող թանգարաններից մի քանիսը հանրության համար բաց կլինեն և կաշխատեն 2026 թվականի հունվարի 1-ին և 2-ին՝ ժամը 12:00-16:00.

-«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ»,
-«Հայաստանի պատմության թանգարան»,
-«Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան»,
-«Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարան»։

