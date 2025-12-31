Որ թանգարանները բաց կլինեն տոն օրերին

ԿԳՄՍՆ-ից հայտնում են, որ տոնական օրերին ԿԳՄՍ նախարարության ենթակայությամբ գործող թանգարաններից մի քանիսը հանրության համար բաց կլինեն և կաշխատեն 2026 թվականի հունվարի 1-ին և 2-ին՝ ժամը 12:00-16:00.
-«Հայաստանի ազգային պատկերասրահ»,
-«Հայաստանի պատմության թանգարան»,
-«Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան»,
-«Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարան»։
