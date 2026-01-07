07/01/2026

«Ուժեղ Հայաստան» կլինի Սամվել Կարապետյանի կուսակցության անունը

Ադրբեջանը շարունակում է զինվել։ Ադրբեջանը մեծացրել է իր անվտանգային բյուջեն (ընդհանուր ծախսերի 28.9 տոկոսը)։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել «Մեր ձևով» շարժումը։

«Նրանք զգում են մեր երկրի ղեկավարի թուլությունը, որը կրճատել է պաշտպանական բյուջեն։

Սա երկար չի շարունակվելու։ Սամվել Կարապետյանն ուժեղ առաջնորդ է, որը գիտի` ինչպես առաջնորդել մեր ապագան հզոր անվտանգային թիմի հետ միասին:

Խաղաղություն կարող է ապահովել միայն ուժեղ առաջնորդը։ Եվ մենք դա կապահովենք»։

Մեր տեղեկություններով՝ Սամվել Կարապետյանի կողմից ստեղծվող եւ ընտրություններին հայտ ներկայացվող կուսակցությունն ունենալու է «Ուժեղ Հայաստան» անվանումը։

