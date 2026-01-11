11/01/2026

#Ուղիղ․ Փաշինյանը պաշտոնանկ արված Գեւորգ Սրբազանի հետ պատարագի է մասնակցում

11/01/2026

Փաշինյանը պաշտոնանկ արված Գեւորգ Սրբազանի հետ պատարագի է մասնակցում․

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցում. մասնակցում է սուրբ և անմահ պատարագի:

Նրա հետ միասին Մասիսի եկեղեցում են ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, Արարատի մարզպետը, պատգամավորներ, քաղաքային ու մարզային պաշտոնյաներ և այլք:

Պատարագին մասնակցում է Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը, ով Գարեգին Բ-ի՝ հունվարի 10-ի որոշմամբ, ազատվել է թեմակալ առաջնորդի պաշտոնից։

