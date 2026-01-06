Ում շահերն է սպասարկում Հ1-ը․ Լուսանկար

Հարկատուներիս հաշվին գործունեություն ծավալով Հանրային հեռուստաընկերությունն.
ինչպես, որ սպասելի էր, ուղիղ հեռարձակմամբ ցուցադրեց ոչ թե Մայր Աթոռում Վեհափառի մատուցմամբ Սուրբ ծննդյան պատարագը, այլ Գրիգոր Լուսավորիչում ընթացող ոչ կանոնական արարողությունը,որին մասնակցում էր Նիկոլ Փաշինյանը:
Հանրայինը, հիշեցնենք, արդեն քանի տարի է խախտելով ավանդույթը չի հեռարձակում Վեհափառի ամանորյա ուղերձը:
