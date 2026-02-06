Ուկրաինան և Ռուսաստանը Աբու Դաբիում բանակցություններից հետո փոխանակել են 314 ռազմագերիների

Միևնույն ժամանակ, Կրեմլին կից լրատվամիջոցները բացահայտել են, որ Մոսկվայի հիմնական պահանջը ոչ միայն Ուկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի նկատմամբ Ռուսաստանի լիակատար վերահսկողությունն է, այլև Դոնբասի պաշտոնական ճանաչումը որպես ռուսական տարածք բոլոր կողմերի, այդ թվում՝ Ուկրաինայի կողմից։
Ուկրաինան և Ռուսաստանը հինգշաբթի օրը փոխանակել են 314 ռազմագերի՝ յուրաքանչյուր կողմից 157-ական՝ ԱՄՆ միջնորդությամբ Աբու Դաբիում երկու օր տևած բանակցություններից հետո։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է փոխանակումը բանակցությունների ավարտից մեկ ժամ անց։
Նա ասել է, որ հինգշաբթի օրը տուն վերադարձած 157 ուկրաինացիների թվում են զինված ուժերի, Ազգային գվարդիայի և Պետական սահմանապահ ծառայության զինվորներ։
Նշենք, որ զինվորների հետ միասին ազատ են արձակվել նաև ուկրաինացի քաղաքացիական անձինք։ Զելենսկիի խոսքով՝ «Նրանց մեծ մասը գերության մեջ էր 2022 թվականից»։
«Այսօրվա փոխանակումը տեղի ունեցավ երկարատև դադարից հետո, և կարևոր է, որ մենք կարողացանք այն իրականացնել», – ասել է Զելենսկին X-ում գրառման մեջ։
«Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են այս փոխանակումները հնարավոր դարձնելու համար, ինչպես նաև առաջնագծում գտնվող բոլոր նրանց, ովքեր նպաստում են Ուկրաինայի փոխանակման ֆոնդի ընդլայնմանը։ Առանց մեր զինվորների վճռականության նման փոխանակումները անհնար կլինեին»։
«Եվ այսպիսով, մեր ստորաբաժանումների կողմից ձեռք բերված յուրաքանչյուր արդյունք նաև նպաստում է ուկրաինացիներին Ռուսաստանից տուն վերադարձնելու կարողությանը», – եզրափակել է նա։
Վերջին փոխանակումը Մոսկվայի հետ տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 2-ին։ Սակայն այդ ժամանակից ի վեր Կիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է գործընթացը, իսկ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Մոսկվան դա արել է, քանի որ «չի զգում, որ դա նրանց ինչ-որ բան է տալիս»։
ԱՄՆ հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆը նույնպես հինգշաբթի օրը հաստատել է Կիևի և Մոսկվայի միջև «314 բանտարկյալների» փոխանակումը։
«Այս արդյունքը ձեռք է բերվել մանրամասն և արդյունավետ խաղաղ բանակցությունների շնորհիվ», – ասել է Վիտկոֆը։
«Չնայած դեռևս զգալի աշխատանք է պահանջվում, նման քայլերը ցույց են տալիս, որ կայուն դիվանագիտական ներգրավվածությունը տալիս է շոշափելի արդյունքներ և առաջ է մղում Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու ջանքերը»։
«Քննարկումները կշարունակվեն, և առաջիկա շաբաթներին սպասվում է լրացուցիչ առաջընթաց»։
Կրեմլի գլխավոր բանակցող Կիրիլ Դմիտրիևը ռուսական լրատվամիջոցներին ասել է, որ «Ուկրաինայի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցային գործընթացում առաջընթաց և դրական առաջընթաց է գրանցվել» և կրկին մեղադրել է եվրոպական երկրներին այն բանի համար, ինչը, իր խոսքով, «խոչընդոտում» է գործընթացը։
Ռուսաստանի պահանջները Աբու Դաբիում
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հանդիպումներից հետո հայտարարել է, որ «խաղաղ կարգավորման դուռը բաց է մնում», բայց Ռուսաստանը կշարունակի պատերազմը մինչև Ուկրաինան ընդունի «համապատասխան որոշումներ»՝ առանց մանրամասնելու, թե դրանք ինչ կարող են ենթադրել։
Չնայած ընթացող բանակցություններին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրապարակավ չի նշել, որ փոխել է իր դիրքորոշումը Մոսկվայի առկա մաքսիմալիստական պահանջներից։
Հինգշաբթի օրը Կրեմլին կից լրատվամիջոցները նույնպես բացահայտել են Մոսկվայի տարածքային պահանջների մասին ավելի շատ մանրամասներ։
Ըստ տեղեկությունների, Ռուսաստանը ոչ միայն ցանկանում է լիակատար վերահսկողություն ունենալ Ուկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների նկատմամբ, այլև այժմ ցանկանում է, որ բոլոր կողմերը ճանաչեն այն որպես ռուսական տարածք։
Մոսկվան նախկինում հայտարարել էր, որ ցանկանում է, որ Ուկրաինան դուրս գա նաև հարավային Զապորոժիեի և Խերսոնի շրջաններից, ներառյալ այն տարածքները, որոնք Ռուսաստանը երբեք չի օկուպացրել կամ վերահսկել։
Այս պահին պարզ չէ, թե արդյոք Մոսկվան նվազեցրել է իր պահանջները։ և այժմ պնդում է միայն երկու արևելյան շրջանների՝ Դոնեցկի և Լուգանսկի վրա։
Զելենսկի. Ուկրաինացիները «լավ գիտակցում են գինը»
Մինչդեռ France TV-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի կրել ահռելի կորուստներ, եթե փորձի զենքի ուժով նվաճել ամբողջ Արևելյան Ուկրաինան։
«Մենք՝ ուկրաինացիներս, լավ գիտակցում ենք այն գինը, որը այս հողի յուրաքանչյուր մետրը և յուրաքանչյուր կիլոմետրը արժենում է ռուսական բանակին», – ասել է Զելենսկին հարցազրույցում։
«Նրանք չեն հաշվում մահացած մարդկանց։ Մենք ստիպված ենք։ Արևելյան Ուկրաինան նվաճելու համար նրանց կարժենա ևս 800,000 դիակ՝ իրենց զինվորների դիակները։ Նրանցից կպահանջվի առնվազն երկու տարի՝ շատ դանդաղ առաջընթացով։ Իմ կարծիքով, դրանք այդքան երկար չեն դիմանա»։
ԱՄՆ-ում գործող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի (ISW) վերլուծական կենտրոնը գնահատում է, որ տասը տարուց ավելի անընդհատ հարձակումներից հետո Ռուսաստանը չի կարողանա գրավել Դոնեցկի մարզի մնացած տարածքները ևս մեկուկես տարի։
«Ենթադրելով, որ ռուսական ուժերը կարող են հետևողականորեն պահպանել առաջխաղացման այս արագ տեմպը, ուկրաինական պաշտպանությունը մնա ուժեղ, և Արևմուտքի աջակցությունը Ուկրաինային մնա կայուն, ռուսական ուժերը կարող են գրավել Ուկրաինայի կողմից վերահսկվող Դոնեցկի մարզի մնացած 22%-ը մինչև 2027 թվականի օգոստոսը», – ասել է ISW-ն։
Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնը (CSIS) հայտարարել է, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում պատերազմական ջանքերի ինտենսիվ տեմպը մոսկովյան զորքերին «անսովոր» մարդկային կորուստներ է պատճառել։
CSIS-ի տվյալներով՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիարժեք ներխուժման սկզբից ի վեր Մոսկվայի ուժերը կրել են գրեթե 1.2 միլիոն զոհ։
Այս թիվը մոտավորապես հավասար է Բրյուսելի բնակչությանը։
