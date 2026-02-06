Ուրախությամբ ներկայացնում ենք Դեյվիդ Ալենին․ ԱՄՆ դեսպանությունը տեսանյութ է հրապարակել. Տեսանյութ, Լուսանկար

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը տեսանյութ է հրապարակել և ներկայացրել ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենին։
«Դեյվիդ Ալենը Հայաստան է ժամանել 2024թ․-ին որպես ՀՀ-ում ԱՄՆ փոխդեսպան։
Բարձր գնահատելով հայ ժողովրդի ջերմ, հյուրընկալ ու ընկերական վերաբերմունքը՝ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ալենը ցանկանում է ավելի լավ ճանաչել այս գեղեցիկ երկիրը, ավելի շատ մարդկանց հետ շփվել ու իր ներդրումն ունենալ առավել անվտանգ, խաղաղ ու բարեկեցիկ ապագա կերտելու մեր ընդհանուր նպատակների կենսագործման ու առաջմղման հարցում»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։
