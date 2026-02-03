Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը փորձում է մեղմել լարվածությունը իր ղեկավար թիմում

Հանձնաժողովի թերապիայի նիստ. Ֆոն դեր Լեյենը փորձում է մեղմել լարվածությունը իր ղեկավար թիմում:
Հանձնաժողովի անդամների հետ կապված մի շարք միջադեպեր հանգեցրել են նախագահի կողմից կարևոր հանդիպում հրավիրելուն։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը իր եվրոպական հանձնակատարների թիմին հանդիպման է հրավիրել՝ փորձելով մեղմել աճող լարվածությունը և բարելավել նրանց աշխատանքի եղանակը։
Հանդիպումը նախատեսված է փետրվարի 4-ին Լյովենում և բաց է Կոլեգիայի բոլոր անդամների համար, չնայած ներկայությունը պարտադիր չէ, ըստ միջոցառման կազմակերպմանը մասնակցող հանձնաժողովի պաշտոնյայի։
Նման հանդիպման գաղափարը ծագել է հանձնակատարների միջև լարված փոխանակումներից և բարձրաստիճան պաշտոնյաների սեղաններին ֆայլերի բազմիցս ուշացած ստացումից առաջացած հիասթափությունից հետո, հայտնել են հանձնաժողովի պաշտոնյաները։
Մենք զրուցել ենք տարբեր հանձնակատարների կաբինետների ութ պաշտոնյաների հետ, որոնց բոլորին թույլատրվել է անանուն մնալ՝ ներքին դինամիկայի մասին անկեղծորեն խոսելու համար։
Չնայած հանդիպումը կկենտրոնանա մրցունակության վրա և կմասնակցի հատուկ հյուր՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառավարիչ տնօրեն և Հանձնաժողովի նախկին փոխնախագահ Քրիստալինա Գեորգիևան, օրակարգում կլինեն նաև «աշխարհաքաղաքականության ներկայիս համատեքստում և Եվրոպական հանձնաժողովի աշխատանքային մեթոդների վերաբերյալ քննարկումներ», – ասել է Հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Արիաննա Պոդեստան։
Վերջին տարրը պայմանավորված էր այն բանով, ինչը Հանձնաժողովի Բերլեյմոնտի՝ շտաբ-բնակարանի աշխատակիցները նկարագրում են որպես անսովոր լարված մթնոլորտ։
Հանդիպման գաղափարի առաջացման պատճառը, ըստ Հանձնաժողովի չորս պաշտոնյաների, դեկտեմբերի սկզբին տեղի ունեցած լարված փոխանակումն էր, որի ընթացքում էներգետիկայի հանձնակատար Դեն Յորգենսենը բախվել է գործադիր փոխնախագահ Թերեզա Ռիբերայի հետ Հանձնակատարների կոլեգիայի նիստի ժամանակ, ինչպես առաջին անգամ հաղորդվել է Brussels Playbook-ում։
Երկու հանձնակատարներն էլ հրաժարվեցին մեկնաբանել միջադեպը, սակայն մեկ պաշտոնյա ասաց, որ Յորգենսենը բարձրացրել է ձայնը Ռիբերայի հետ բախվելիս, մինչդեռ մեկ այլ պաշտոնյա ասաց, որ դանիացի հանձնակատարը «Ռիբերայի նկատմամբ անսովոր կոշտ դիրքորոշում է արտահայտել քոլեջի չափանիշներով», երբ նրանք քննարկում էին շրջակա միջավայրի վերաբերյալ կարևոր գործ։
Նրա թիմը հայտնեց, որ Յորգենսենը կմասնակցի փետրվարի 4-ի հանդիպմանը։ Ռիբերայի թիմը չի արձագանքել։
Նոր տարում քոլեջի լիագումար նիստերը անսովոր չեն և, ըստ էության, կանոնավոր պրակտիկա են եղել 2010 թվականից ի վեր ասել է Պոդեստան։ Այնուամենայնիվ, այս անգամ նախատեսվում է նիստ, որը նվիրված է ավելի լավ աշխատանքային մեթոդներ գտնելուն և հանձնակատարների միջև կարծիքների տարբերությունները վերահսկողությունից դուրս գալուց խուսափելուն։
Հանդիպման նկարագրությունները տարբեր էին. մեկ պաշտոնյա այն անվանում էր «բանակցություններ», այլ ոչ թե պաշտոնական թիմային աշխատանքի վարժություն, իսկ մեկ այլ պաշտոնյա այն նկարագրում էր որպես «աշխատանքային մեթոդների վերաբերյալ աշխատանքային խումբ»։
Մի քանի կաբինետներ հիասթափվում են այն փաստից, որ ֆայլերը հասնում են իրենց սեղանին Քոլեջի նիստերից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ, կամ ուշ գիշերը, հանգստյան օրերին կամ իրավական առաջարկների ներկայացման նախօրեին։
«Սա մեզ խանգարում է պրոֆեսիոնալ աշխատել», – ասաց մի պաշտոնյա։ «Իհարկե, արտակարգ իրավիճակներ լինում են, բայց սա չի կարող նորմա լինել»։
Հիասթափությունը գագաթնակետին հասավ անցյալ տարվա հուլիսին ԵՄ երկարաժամկետ բյուջետային ծրագրի ներկայացման ժամանակ, երբ պաշտոնական թվերը, ըստ լուրերի, հանձնակատարներին տրամադրվել էին ներկայացումից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։
Ֆոն դեր Լեյենի կաբինետին մոտ կանգնած պաշտոնյաների խոսքով՝ բյուջետային թվերի ուշացած ժամանումը արդարացված էր որպես արտահոսքերը կանխելու մարտավարություն։ Սակայն այս մոտեցումը միայն խորացրել է Քոլեջի ներսում առկա դժգոհությունը։
Մի պաշտոնյայի խոսքով՝ Յորգենսենի և Ռիբերայի միջև «վիճաբանությունը» վերաբերել է նաև ֆայլերի արագացված մշակմանը։ Որպեսզի որևէ գործ ներկայացվի Քոլեջի, գործադիր փոխնախագահը պետք է «սեղմի կոճակը» (Berlaymont-ի տերմինով՝ օրակարգում ինչ-որ բան ներառելու համար)։
Գործի մանրամասները՝ բնապահպանական համալիրը, որը նախատեսված է կանաչ կանոնները պարզեցնելու համար, ուսումնասիրելու խիստ վերջնաժամկետի առջև կանգնած՝ Ռիբերան որոշեց սպասել կոճակը սեղմելուց առաջ, ինչպես որ իր թիմի կարծիքով՝ նա իրավունք ունի անել դա։ Սա հանգեցրեց լարվածության Յորգենսենի՝ սոցիալիստական ընտանիքի մյուս անդամի հետ։
Հանձնաժողովի պաշտոնյաներից մեկը նշեց, որ երկու կենտրոնամետ ձախակողմյան հանձնակատարներն էլ ղեկավարում են «ամուր հայացքներ ունեցող» թիմեր, ինչը հավանական է դարձնում տարաձայնությունները։
«Քոլեջում ներքին վեճերը շատ ավելի շատ են, քան կարելի է մտածել», – ասաց հանձնաժողովի պաշտոնյաներից մեկը։
Այս տարաձայնություններից մի քանիսը արտացոլում են կարծիքների իրական տարբերությունները, բայց սրվում են խիստ կենտրոնացված համակարգի պատճառով, որտեղ շատ որոշումներ պետք է հաստատվեն Բերլեյմոնտի՝ ֆոն դեր Լեյենի կաբինետի 13-րդ հարկում։ «Այժմ դրա աշխատանքի ձևը ստեղծում է խուսափելի իրավիճակներ և որոշ խնդիրներ այնտեղ, որտեղ դրանք չկան», – ասաց մեկ այլ պաշտոնյա։
Յորգենսենն ու Ռիբերան միակ զույգը չեն, որը լարվածության մեջ է։ Օրինակ՝ լարվածություն է առաջացել գործադիր փոխնախագահ Ստեֆան Սեժուրնիի և առողջապահության հանձնակատար Օլիվեր Վարհելիի միջև, մասնավորապես՝ «Կենսատեխնոլոգիական օրենքի» շուրջ։
Վարհելին վաղուց է դեմ արտահայտվում փաթեթի ոչ առողջապահական տարրերին, և ներքին աղբյուրները նշում են, որ նրա դիմադրությունն ավելի է սրվել, քանի որ Սեժուրնեն առաջ է մղում ավելի լայն արդյունաբերական ռազմավարություն։
Երկու պաշտոնյաներ նաև նշել են, որ Վարհելիի վարքագիծը երբեմն մեկնաբանվում է որպես սադրիչ՝ հեռախոսի զանգը միացված պահելը կամ աթոռին պառկած լինելը։
Նույն պաշտոնյաների խոսքով՝ Վարհելին նույնիսկ պնդել է, որ միջոցառումների ժամանակ իրեն կարող են փոխարինել միայն ֆոն դեր Լեյենը, այլ ոչ թե գործընկեր հանձնակատարները։ Ո՛չ Սեժուրնեն, ո՛չ էլ Վարհելին չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։
Սեժուրնեն ներկա չի լինի սեմինարին, քանի որ մասնակցում է Վաշինգտոնում կարևորագույն հումքի վերաբերյալ նախարարական քննարկումներին, բայց իր թիմի տվյալներով՝ կներկայացնի գրավոր աշխատանքներ։ Վարհելյին չի հաստատել, թե արդյոք մասնակցելու է փետրվարի 4-ի հանդիպմանը։
Հանձնաժողովի պաշտոնյաները նշում են, որ եվրահանձնակատարների և մյուս հանձնակատարների միջև առկա անհամաձայնությունները գրեթե ներկառուցված են համակարգում։ եվրահանձնակատարները կոչված են համակարգելու և վերահսկելու մյուսների աշխատանքը, մինչդեռ ԵՄ օրենսդրության համաձայն՝ բոլոր հանձնակատարները պետք է հավասար լինեն։ Այդ երկիմաստությունը, ըստ պաշտոնյաներից մեկի, կառավարելի է լավ օրերին, բայց չի օգնում, երբ կրքերը բորբոքվում են։ Ֆոն դեր Լեյենը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։
Հանդիպումը տեղի է ունենում ԵՄ առաջնորդների մրցունակության վերաբերյալ փետրվարի 12-ին նախատեսված նիստից առաջ։
