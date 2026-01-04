Դեկտեմբերի վերջին ռեպորտաժ էին պատրաստում, որտեղ հարց էին տալիս քաղաքական գործիչներին, ակտիվ քաղաքացիներին , թե ի՞նչ կուզեին 2026 թվին ձմեռ պապն իր հետ տաներ մեր երկրից։ Իմ պատասխանը և ամենամեծ ցանկությունն այն էր , որ առհասարակ կորչի մեր երկրից երկակի ստանդարտները։
Հունվարի մեկից առ այսօր, իշխանական ներկայացուցիչների կողմից արված գրառումներ են հայտնվում իմ էջում, որտեղ հորդորում են խնայողաբար օգտագործել հոսանքը տոներին, հիմա նաև ցրտերին, որ վթարներ, անջատումներ չլինեն։
Մի գրառում էլ մերկասառույցների մասին էր, որտեղ հորդորում էին մեքենա վարել խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ու գրառումների տակ մե շնորհակալություններ, մե գովք , մե մեծարանք առ գրողները և գերատեսչություններ։ Ժողովուրդ երկակի ստանդարտներն այն են, երբ նույն տեքստը 2016-2025 թ Մայիս ամսին գրված լիներ ՀԷՑ-ի նախկին տնօրինության կողմից, 2016-2018 թթ ճանապարհների մասին նույն տեքստը գրված լիներ քաղաքապետարանի կողմից կդառնար մի մեծ սռաչի առարկա, ներկայիս տեքստը հրապարակող պաշտոնյաները նախկինում նույն տեքստը սքրին էին անելու, տեղադրեին իրենց Ֆբ պատերին ու սկսելու էին հեգնել, ծաղրել, սարկազմով հիշեցնել, որ մենք ապրում ենք 21-րդ` տեխնոլոգիաների դարում, արհեստական ինտելեկտի դարում, բայց մեր պատկան մարմինները դեռ 20-րդ դարի հայտարարություններ են անում։
Այս ու՞ր ենք հասել մենք։ Ու պատկերացնում եմ էդ հեգնական գրառումների տակ սրտիկողների ու մեկնաբանություն թողնողների հրճվալից գրածները։
Իսկ հիմա… Դե ինչպես ասել եմ հինգ տարի առաջ, դուք անցնում եք բոլոր այն «մեղքերի» միջով, ինչը որ քննադատել եք նախկիններին։
Օրինակ ես կարող եմ մեկնաբանել նաև թե ինչու տեղի ունեցավ այս ամենը նախատոնական ու տոնական օրերին, բայց կթողնեմ մասնագետներին, նրանք ավելի հանգամանալից կբացատրեն։
Ու ամենամեծ ցինիզմն էլ այն է, որ հունվարի 2-ին ՀՀ-ում որևէ մասնաճյուղի վթար չլինելը հպարտությամբ ներկայացնում են, որպես մեծ ձեռքբերում։
Մեկ մեկ նայեք ինքներդ ձեզ կողքից։
Արթուր Մնացականյան
Բաց մի թողեք
Բուդանովին նշանակել է աշխատակազմի նոր ղեկավար․ Ուկրաինան հրամայել է՝ ռուսական զորքերի առաջխաղացման պատճառով, տարհանել 3000 երեխաների և ծնողների երկու շրջաններից
Առատ ձյան տեղումների հետևանքով հոսանքազրկված են բազմաթիվ բնակավայրեր
ՀԷՑ-ի դեմ ներկայացվել է ավելի քան 40 բողոք․ «Հանրային հսկող»