Չարլզ III թագավորը` «խորացող բաժանումից» հետո, կոչ է անում հաշտեցման և միասնության. Լուսանկարներ

«Մի քանի շաբաթ առաջ թագուհու հետ ուրախ էինք պետական այց կատարել Վատիկան, որտեղ աղոթեցինք Հռոմի պապ Լեոյի հետ հոգևոր միասնության պատմական պահին։ Միասին նշեցինք հոբելյանական թեման՝ «Հույսի ուխտավորներ»։
«Ուխտագնացություն» բառն այսօր ավելի քիչ է օգտագործվում, բայց այն առանձնահատուկ նշանակություն ունի մեր ժամանակակից աշխարհի և հատկապես Սուրբ Ծննդյան տոների համար։ Այն վերաբերում է ապագայի ճանապարհին, միաժամանակ վերադառնալով՝ հիշելու անցյալը և դասեր քաղելու դրա համար։
Մենք դա արեցինք ամռանը, երբ նշեցինք Հաղթանակի և Հաղթանակի օրվա 80-ամյակները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը հիմա ավելի ու ավելի քիչ է հիշում մեզնից, քանի որ տարիներն անցնում են, բայց մեր զինծառայողների և կանանց քաջությունն ու զոհաբերությունը, ինչպես նաև այն ձևը, որով համայնքները միավորվեցին նման մեծ մարտահրավերի առջև, հավերժական ուղերձ են կրում մեզ բոլորիս համար։ Սրանք այն արժեքներն են, որոնք ձևավորել են մեր երկիրը և Ազգերի համագործակցությունը։
Չարլզ III-ը լքում է եկեղեցական պատարագը Անգլիայի Նորֆոլկ նահանգի Սանդրինգհեմ քաղաքի Սուրբ Մարիամ Մագդաղենացի եկեղեցում՝ տարբեր հարազատների հետ։ Հինգշաբթի, 2025 թվականի դեկտեմբերի 25։ Հեղինակային իրավունք 2025 Associated Press: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Երբ մենք լսում ենք բաժանման մասին, թե՛ տանը, թե՛ արտերկրում, դրանք այն արժեքներն են, որոնք մենք երբեք չպետք է կորցնենք տեսադաշտից: Օրինակ, անհնար է խորապես չհուզվել ընկածների տարիքով, ինչպես մեզ հիշեցնում են մեր պատերազմական գերեզմանատների գերեզմանաքարերը:
Երկու համաշխարհային պատերազմներում կռված և մեզ պարտությունից փրկած երիտասարդները հաճախ ընդամենը 18, 19 կամ 20 տարեկան էին: Ճանապարհորդությունը Սուրբ Ծննդյան պատմության մշտական թեման է:
Սուրբ ընտանիքը ճանապարհորդություն կատարեց դեպի Բեթղեհեմ և անօթևան ժամանեց՝ առանց պատշաճ ապաստանի: Իմաստունները ուխտագնացություն կատարեցին արևելքից՝ Քրիստոսի օրորոցում երկրպագելու, իսկ հովիվները դաշտից քաղաք ճանապարհորդեցին՝ փնտրելով Հիսուսին՝ աշխարհի Փրկչին: Յուրաքանչյուր դեպքում նրանք ճանապարհորդեցին ուրիշների հետ և ապավինեցին ուրիշների ընկերակցությանն ու բարությանը:
Ֆիզիկական և մտավոր մարտահրավերների միջոցով նրանք գտան ներքին ուժ: Մինչ օրս, անորոշության ժամանակներում, այս ապրելակերպը գնահատվում է բոլոր մեծ հավատքների կողմից և մեզ հույսի խորը աղբյուրներ է տալիս, դիմադրողականության՝ դժվարությունների առջև, խաղաղության՝ ներողամտություն, պարզապես մեր հարևաններին ճանաչելով և միմյանց նկատմամբ հարգանք ցուցաբերելով՝ ստեղծելով նոր բարեկամություններ։
Իրոք, քանի որ մեր աշխարհը, կարծես, ավելի ու ավելի արագ է պտտվում, մեր ճանապարհորդությունը կարող է կանգ առնել՝ մեր մտքերը հանգստացնելու համար, Թ.Ս. Էլիոթի խոսքերով՝ «շրջադարձային աշխարհի անշարժ կետերում», և թույլ տալով մեզ նորանալ։ Այս մեր համայնքների մեծ բազմազանության մեջ մենք կարող ենք գտնել ուժ՝ ապահովելու համար, որ ճիշտը հաղթի սխալին։ Ինձ թվում է, որ մենք պետք է գնահատենք կարեկցանքի և հաշտեցման արժեքները, այն ձևը, որով մեր Տերը ապրել և մահացել է։ Այս տարի ես լսել եմ այս մասին այնքան շատ օրինակներ՝ թե՛ այստեղ, թե՛ արտերկրում։
Դժվարությունների նկատմամբ քաջության հաղթանակի այս պատմությունները ինձ հույս են տալիս՝ սկսած մեր պատվարժան զինվորական վետերաններից մինչև այս դարի ամենավտանգավոր հակամարտության գոտիներում անձնուրաց մարդասիրական աշխատողները, մինչև այն ձևերը, որոնցով անհատներն ու համայնքները ցուցաբերում են ինքնաբուխ քաջություն՝ բնազդաբար վտանգի տակ դնելով իրենց՝ ուրիշներին պաշտպանելու համար։
Երբ ես հանդիպում եմ տարբեր հավատքների մարդկանց, ես չափազանց խրախուսական եմ համարում լսել, թե որքան շատ ընդհանրություններ ունենք՝ խաղաղության ընդհանուր կարոտ և խորը հարգանք ողջ կյանքի նկատմամբ։ Եթե մենք կարողանանք գտնել Մեր կյանքի ճանապարհորդության ընթացքում ժամանակ հատկացնելով այս առաքինությունների մասին մտածելուն, մենք բոլորս կարող ենք ապագան ավելի հույսով լի դարձնել։ Իհարկե, բոլորից մեծագույն ուխտագնացությունը այն ճանապարհորդությունն է, որը մենք այսօր նշում ենք։
Պատմությունը նրա մասին, ով երկնքից իջավ Երկիր, որի ապաստանը ախոռն էր, և ով իր կյանքը կիսեց աղքատների և միայնակների հետ։ Դա ուխտագնացություն էր՝ նպատակ ունենալով, որը հրեշտակների կողմից ազդարարվեց, որ Երկրի վրա խաղաղություն պետք է լինի։
Այդ աղոթքը՝ խաղաղության և հաշտության համար, ուրիշների հետ այն վարվելու համար, ինչ մենք կցանկանայինք, որ նրանք մեզ հետ վարվեին, որը հնչեց Բեթղեհեմի մոտ գտնվող դաշտերում ավելի քան 2000 տարի առաջ, մինչ օրս արձագանքում է այնտեղից և ամբողջ աշխարհում։ Սա նաև աղոթք է մեր ժամանակների և համայնքների համար, երբ մենք ճանապարհորդում ենք մեր կյանքով։ Այսպիսով, այս խոսքերով և ամբողջ սրտով մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ խաղաղ և շատ երջանիկ Սուրբ Ծնունդ։
