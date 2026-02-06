Չեխիայի գործարար վարչապետ Բաբիշը մեղադրվում է իր գյուղատնտեսական կայսրության հետ կապերը լիովին չխզելու մեջ

Հոսք տարածած փաստաթուղթը վերակենդանացնում է շահերի բախման վախերը թե՛ Պրահայում, թե՛ Բրյուսելում։
Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը նոր մեղադրանքների է ենթարկվում, որ երբեք լիովին չի խզել կապերը իր գյուղատնտեսական կայսրության հետ, այն բանից հետո, երբ հրապարակավ խոստացել էր դա անել՝ Պրահայում և Բրյուսելում շահերի խոշոր բախումներից խուսափելու համար:
Դեկտեմբերին Չեխիայի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելիս Բաբիշը խոստացել էր խզել բոլոր կապերը իր «Ագրոֆերտ» ընկերության հետ, որը Կենտրոնական Եվրոպայի խոշորագույն գյուղատնտեսական սննդի և քիմիական խմբերից մեկն է: Նախագահ Պետր Պավելը պահանջեց, որ նա այդ քայլը կատարի իր կառավարությունը հաստատելուց առաջ, և Բաբիշը պնդեց, որ իր երեխաները «Ագրոֆերտ»-ի բաժնեմասերը կվերցնեն միայն իր մահից հետո։
Պարտավորությունը նախատեսված էր շահերի բախման վերաբերյալ երկարատև մտահոգությունները լուծելու համար։ Բաբիշի նախորդ ժամկետի ընթացքում ԵՄ և ազգային աուդիտորները պարզեցին, որ ընկերությունը անօրինական կերպով ստացել է առնվազն 208 միլիոն եվրո ԵՄ և ազգային գյուղատնտեսական սուբսիդիաներ, ինչը հանգեցրեց վճարումների կասեցման և վերադարձման պահանջների։
ԵՄ մակարդակում խաղադրույքներն ավելի են սրվում այն փաստով, որ որպես վարչապետ Բաբիշն այժմ օգնում է բանակցել դաշինքի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ, ներառյալ գյուղատնտեսական ծախսերը, որոնցից «Ագրոֆերտը» նախկինում օգտվել է։
Բաբիշի՝ «Ագրոֆերտ»-ի հետ լիակատար խզման խոստումները այժմ կասկածի տակ են դրվում, չնայած վարչապետը պնդում է, որ ինքը շատ ավելին է արել, քան պահանջվում է օրենքով։
Ընկերության հետ նրա նոր հարաբերությունները նկարագրող արտահոսած իրավական փաստաթուղթը նկարագրում է մի տրաստային կառուցվածք, որը նրան հեռացնում է ամենօրյա որոշումների կայացումից միայն այն ժամանակ, երբ նա մնում է պաշտոնավարման մեջ, և որը որոշումների կայացման լիազորությունները փոխանցում է ընտանեկան կառավարման մեխանիզմին, երբ նա ավարտում է իր քաղաքական կարիերան: Դեկտեմբերի 17-ով թվագրված 18 էջանոց փաստաթուղթն առաջին անգամ հրապարակվել է չեխական Seznam Zprávy լրատվամիջոցի կողմից:
Փաստաթղթում ասվում է, որ տրաստը նախատեսված է «անկախ կառավարում ապահովելու այն ժամանակահատվածում, երբ [տրաստի հիմնադիրը] զբաղեցնում է կառավարության անդամի պաշտոնը»: Այդ ժամանակահատվածի ավարտից հետո՝ լինի դա Բաբիշի պաշտոնից հեռանալու, թե, ի վերջո, նրա մահվան միջոցով, բիզնեսը ավտոմատ կերպով կանցնի «ընտանեկան կառավարման»:
Ընդդիմադիր օրենսդիրները փաստաթուղթը որպես ապացույց ընդունեցին այն մասին, որ Բաբիշն իր կենդանության օրոք դեռևս կունենար ուժեղ անձնական և ընտանեկան շահեր, որոնք կապված կլինեն Ագրոֆերտի հետ, ինչը հնարավոր է, որ կհանգեցնի նրա որոշումների կայացմանը ինչպես ներքին, այնպես էլ ԵՄ մակարդակներում:
«Անդրեյ Բաբիշի չլուծված շահերի բախման մասին լուրը իրականում պարզապես ասացվածքային բալ է վերևում», – երեքշաբթի օրը Պրահայում օրենսդրական քննարկման ժամանակ ասաց «Ծովահենների» կուսակցության խորհրդարանական առաջնորդ Օլգա Ռիխտերովան: «Ակնհայտ է դառնում, որ չես կարող ծեր շանը նոր հնարքներ սովորեցնել: Հին գործելակերպը, որն օգտագործվում էր, երբ «Ագրոֆերտը» նախկինում գտնվում էր վստահության ֆոնդերում, կարծես թե կրկին կիրառվելու է շատ նմանատիպ ձևով»:
«Քաղաքապետերի և անկախների» կուսակցությունից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Դանուշե Ներուդովան ասել է, որ պայմանավորվածությունը պահպանում է ընտանեկան բիզնեսի շահերը պաշտպանելու անձնական խթանը: «Նրա ընկերությունները անցյալում անօրինական կերպով օգտվել են ԵՄ գյուղատնտեսական սուբսիդիաներից», – ասել է նա: «Այդ խթանը չի վերանում պարզապես այն պատճառով, որ կառուցվածքը վերանվանվում է»:
Հաշվի առնելով ԵՄ բյուջեի վրա հետևանքները, Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, որ հետևում է զարգացումներին և ընդգծել է իր կանոնը, որ «անդամ պետությունում բյուջեի կատարմանը մասնակցելու համար առաջադրված յուրաքանչյուր ոք… չպետք է ձեռնարկի որևէ գործողություն, որը կարող է հակասության մեջ դնել իր սեփական շահերը միության շահերի հետ»:
Մեկնաբանություն են խնդրել Բաբիշի գրասենյակից, բայց հրապարակումից առաջ պատասխան չի ստացել:
Բաբիշը պատասխանել է «Սեզնամ Զպրավի» հոդվածին մեկ այլ թերթում: Նա չի հերքել փաստաթղթի իսկությունը և դրանում ընտանեկան շահերի շարունակականության մասին հղումը, բայց պնդել է, որ ոչ մի սխալ բան չի անում: «Այն, ինչ ես ավելի վաղ ասել եմ, հստակորեն գործում է: Ես շատ ավելին եմ արել, քան ինձանից պահանջում էր օրենքը: Գրեթե 30 տարի կառուցած ընկերության բաժնետոմսերը երբեք չեն վերադարձվի ինձ», – ասել է նա Deník N թերթին:
Քաղաքական բանավեճ Պրահայում
Երբ Բաբիշը անցյալ տարի խոստացավ չմտնել «Ագրոֆերտ» ընկերություն, նրա լեզուն վճռական էր:
«Ես որոշել եմ անդառնալիորեն հրաժարվել «Ագրոֆերտ» ընկերությունից», – դեկտեմբերին ասել է Բաբիշը: «Ես երբեք չեմ տիրապետի դրան, ես որևէ տնտեսական հարաբերություններ չեմ ունենա դրա հետ և որևէ կապի մեջ չեմ լինի դրա հետ»:
Նա հավելել է. «Իմ երեխաները «Ագրոֆերտը» կստանան միայն իմ մահից հետո»:
Բաբիշը այս շաբաթ կրկնեց իր պաշտպանությունը՝ չեխական ČTK լրատվական գործակալությանը հայտնելով, որ «Ագրոֆերտ»-ի բաժնետոմսերը երբեք չեն վերադարձվի իրեն, և որ ինքը դրանցից չի օգտվի իր կյանքի մնացած մասի ընթացքում։ Նա ասաց, որ պայմանավորվածությունը համապատասխանում է ինչպես չեխական, այնպես էլ եվրոպական օրենսդրությանը և մեղադրեց քննադատներին իրեն սեփականությունից զրկելու փորձերի մեջ։
Վարչապետը նախկինում պնդել էր, որ ցանկացած հակամարտություն կլուծվի, երբ տրաստը ուժի մեջ մտնի։ Նա բաց է թողել բաժնետոմսերի փոխանցումն ավարտելու համար հունվարի սկզբին սահմանված վերջնաժամկետը՝ ասելով, որ դեռ սպասում է ԵՄ երկու երկրների ֆինանսական մարմինների հաստատմանը։
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Չեխիայի Հանրապետության» գործադիր տնօրեն Դավիթ Կոտորան ասել է, որ տրաստը «ներկայումս անգործունեության մեջ է», քանի որ բաժնետոմսերի փոխանցումը տեղի չի ունեցել։ Ակտիվանալուց հետո, նրա խոսքով, այն դեռևս կխախտի ԵՄ չափանիշները։
«Այս կառույցը ակնհայտորեն չի կարող դիմակայել հանրային միջոցների վերաբաշխման շահերի բախման վերաբերյալ եվրոպական կանոնակարգերին», – ասաց Կոտորան։
Երեքշաբթի օրը խորհրդարանական նիստի ժամանակ Բաբիշը վերանայված ստուգումը որակեց որպես «երեսպաշտության փառատոն»։
«Սա ժողովրդավարության ինքնաբուխ պաշտպանություն չէ։ Սա քաղաքական թատրոն է», – ասաց նա՝ ընդգծելով, որ «Ագրոֆերտը» որևէ սուբսիդիա չի ստանում, քանի դեռ տրաստը ուժի մեջ չի մտել։ «Դուք հորինել եք շահերի բախումը, քանի որ անկարող եք ինձ հաղթել»։
Բաբիշի «ԱՆՕ» կուսակցության օրենսդիրները համախմբվել են նրա կողքին՝ մերժելով չլուծված շահերի բախման գնահատականները։ Համատեղ հայտարարության մեջ Եվրախորհրդարանի անդամներ Օնդրեյ Կնոտեկը և Կլարա Դոստալովան նշել են, որ վարչապետը քայլեր է ձեռնարկել «չեխական և եվրոպական օրենսդրությամբ պահանջվողից շատ ավելի բարձր»։
Նա ընդմիշտ հրաժարվել է «Ագրոֆերտի» սեփականությունից և վերահսկողությունից, ասել են նրանք, և չի օգտվելու ընկերությունից իր կյանքի մնացած մասի համար։
«Եթե ինչ-որ մեկը սա անբավարար է համարում», – հավելել են նրանք, – «խոսքը այլևս հարցի էության մասին չէ, այլ այն անընդհատ կասկածի տակ դնելու ջանքերի մասին»։
Տնտեսագետ Պետր Բարտոնը, կարգավորող և հանրային քաղաքականության փորձագետ, նշել է, որ չեխական շահերի բախման կանոնները երբեք չեն մշակվել «Ագրոֆերտի» մասշտաբի բիզնես կայսրություններ ունեցող քաղաքական գործիչների համար։
«Օրենքը նպատակ չունի քաղաքական գործիչներին մշտապես բաժանել իրենց ակտիվներից», – ասաց Բարտոնը։ «Այն նպատակ ունի կառավարել հակամարտությունները նրանց պաշտոնավարման ընթացքում»։ Նա հավելեց, որ ավելի հեռու գնալու խոստումները կարող են քաղաքական արժեք ունենալ, բայց «իրավական ուժ չունեն»։
Բաց մի թողեք
Մահացած դատապարտված սեռական հանցագործի աշխարհը. Նրա հարստության, իշխանության և աշխատանքի ցանցի ներսում
Բաքվի դատավճիռը, իսկ հայկական կողմից որևէ գործնական քայլ չի արվում
Վիգենը սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի, մասամբ խլացել է՝ մի ականջը չի լսում․ Լինդա