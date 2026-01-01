Պա՜պ, ինչքան էլ ատեմ 2025 թվականը, միևնույնն է՝ խենթի պես սիրում եմ․ Մեր կյանքի վերջին համատեղ հիշողությունները

Մենք գաղափար անգամ չունեինք, որ 2025-ը ճակատագրական է լինելու բոլորիս համար։
Այս մասին սոցցանցի իր էջում գրել է Փարաքարի սպանված համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանի դուստրը՝ Մարինե Գրիգորյանը։
«Անցած տարի այս օրը, երբ դիմավորում էինք 2025 թվականը` այնքան մեծ սպասելիքներ և ակնկալիքներ ունեինք։
Մեր ընտանիքի ավանդույթին համաձայն հավաքվել էինք Պապիկիս և Տատիկիս տանը` բոլորս ներկա էինք և անհամբեր նայում էինք ժամին՝ սպասելով, որ 24-ը դառնա 25։ Եվ մենք գաղափար անգամ չունեինք, որ այդ տարին ճակատագրական է լինելու բոլորիս համար։
Ես չեմ կարողանում մտքերս արտահայտել, քանի որ արցունքները խեղդում են կոկորդս։ Միայն կարող եմ ասել՝ Պա՜պ, ինչքան էլ ատեմ 2025 թվականը, միևնույնն է՝ խենթի պես սիրում եմ այն, որովհետև մեր կյանքի վերջին համատեղ հիշողությունները եղել են այստեղ։
Ուզում եմ իմ ամենամեծ շնորհակալությունը հայտնել քեզ , Պա՜պ ջան , դու արել ես ամեն բան, որ մենք լինենք երջանիկ, առողջ և ապահովված:
Շնորհակալ եմ , անչափ շնորհակալ եմ կյանքի բոլոր քո տված խորհուրդների համար։
Շնորհակալ եմ, որ միշտ եղել ես մեզ համար լավագույն Պապան։
Շնորհակալ եմ, որ քեզանից հետո թողեցիր մեզ քո ազգի սերն ու հարգանքը՝ այն ամենը ինչ դու տալիս էիր ու ստանում փոխադարձ։
Եվ մենք միշտ ամեն բան անելու ենք, որ քո անունը բարձր պահենք, քո կիսատ թողածը հասցնենք ավարտին։
Թող 2026 թվականը հենց այդ ամենի սկիզբը լինի, Պա՛պ։
Ես անսահման կարոտում եմ քեզ և ամեն վայրկյան զգում քո կարիքը։
Գիտեմ, որ դու ամեն ինչ տեսնում ու լսում ես։
Շնորհակալ եմ անչափ ամեն բանի համար, Պա՜պ ջան»։
