Պատրաստվեք ԵՄ-ում այս տարվա ամենահետևանքային ընտրություններին. Որո՞նք են հիմնական մարտադաշտերը

Հունգարիա. 5 հիմնական հարց ԵՄ-ի 2026 թվականի ամենակարևոր ընտրությունների մասին:
Հունգարացիները ապրիլին գնում են ընտրությունների, և, անսովոր կերպով, վարչապետ Վիկտոր Օրբանից բացի ինչ-որ մեկը հնարավորություն ունի հաղթելու։
Այս շաբաթ Հունգարիայի քարոզարշավը արագացավ, որտեղ պոպուլիստ ազգայնական վարչապետ Վիկտոր Օրբանը բախվեց իր 15-ամյա իշխանությանը մինչ օրս ամենադժվար մարտահրավերին։ Երկարատև տառապանքների ենթարկված ընդդիմությունը հույս ունի, որ Պետեր Մագյարը՝ ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցության պահպանողական առաջնորդը, որը հարցումներում 12 միավորով առաջ է, կարող է տապալել այն, ինչ Օրբանն ինքը անվանում է Հունգարիայի «ոչ լիբերալ ժողովրդավարություն»։
Շատ հունգարացիների համար ընտրությունները Օրբանի մոդելի վերաբերյալ հանրաքվե են։ Նրա ղեկավարությամբ կառավարությունը, որը գլխավորում է Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունը, ուժեղացրել է իր վերահսկողությունը լրատվամիջոցների և պետական ընկերությունների վրա՝ առաջացնելով մեղադրություններ խնամակալության մեջ, միաժամանակ թուլացնելով դատական անկախությունը և ընդունելով օրենքներ, որոնք Հունգարիայի թափանցիկության վարկանիշը իջեցրել են։ Այն այժմ գտնվում է «Համաշխարհային արդարադատության նախագծի» ԵՄ երկրների օրենքի գերակայության ինդեքսի ներքևի մասում։
62-ամյա Օրբանը ԵՄ առաջնորդն է, ով ամենամոտ է ռուս բռնապետ Վլադիմիր Պուտինին և անընդհատ խոչընդոտ է հանդիսանում Բրյուսելի կողմից Կրեմլի դեմ միասնական ճակատ կառուցելու ջանքերի համար։ Նա բազմիցս բախվել է ԵՄ-ի հետ ԼԳԲՏՔ+ իրավունքներից մինչև միգրացիա։ Լիբերալ բազմակողմ կարգի ավարտը կանխատեսելով՝ Օրբանը տարին սկսեց՝ ասելով, որ ԵՄ-ն «ինքնուրույն կքանդվի»։
Բայց կարո՞ղ է մագյարը, որի ազգանունը բառացիորեն նշանակում է «հունգարերեն», իսկապես տապալել իր նախկին դաշնակցին։ Եվ նույնիսկ եթե նա դա անի, որքանո՞վ կարող է նա իրատեսորեն Հունգարիան վերադարձնել լիբերալ ժողովրդավարության՝ Օրբանի պետական ճարտարապետության պայմաններում։
Մենք վերլուծում ենք հինգ հիմնական հարցեր, քանի որ Հունգարիան մոտենում է ապրիլի 12-ի սեյսմիկ քվեարկությանը։
Ինչո՞ւ պետք է ինձ հետաքրքրի
Հունգարիան կարող է համեմատաբար փոքր լինել՝ 9.6 միլիոն բնակչությամբ, բայց Օրբանի ղեկավարության ներքո այն դարձել է ԵՄ-ի ամենամեծ գլխացավանքներից մեկը։ Նա վաղուց է Բրյուսելում Բուդապեշտի վետոն օգտագործել՝ Ռուսաստանի հետ կապված պատժամիջոցները խոչընդոտելու, Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը կասեցնելու և ԵՄ-ի անհետաձգելի որոշումները բազմիցս կասեցնելու համար։
Նա նաև ԵՄ մայրաքաղաքներում աջակողմյան պոպուլիստների խմբի հիմնական, իսկ երբեմն՝ առաջատար անդամ է, որոնք միավորվում են այնպիսի թեմաների շուրջ, ինչպիսիք են միգրացիայի դեմ պայքարը և Ուկրաինային զինելու նկատմամբ սկեպտիկությունը։ Առանց Օրբանի՝ չեխ Անդրեյ Բաբիշը և սլովակ Ռոբերտ Ֆիցոն Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովներում շատ ավելի մեկուսացված դեմքեր կհանդիպեին։
Բրյուսելը հաճախ դիմել է Հունգարիայի խափանարարականությունը շրջանցելու համար բարդ շրջանցիկ մեթոդների, և Օրբանի համառ դիմադրությունը հանգեցրել է տասնամյակներ շարունակ գործող միաձայնության կանոնը չեղյալ հայտարարելու կոչերի։
«Դուք 20 անգամ լսել եք, թե ինչպես եմ ես զղջում, եթե ոչ ավելի, Վիկտոր Օրբանի վերաբերմունքի համար, ով ամեն անգամ, երբ մենք ստիպված էինք առաջ շարժվել՝ Ուկրաինային օգնելու համար… օգտագործել է իր վետոն՝ ավելի շատ շանտաժ անելու համար», – երեքշաբթի լրագրողներին ասաց ԵՄ լիբերալ կուսակցության ղեկավար Վալերի Հայերը։
Որո՞նք են հիմնական մարտադաշտերը
Մադյարը մեղադրում է Օրբանին և Ֆիդեշին խնամակալության և կոռուպցիայի մեջ՝ երկրի տնտեսությունը թուլացնելու՝ օլիգարխներին նախապատվություն տալու միջոցով, և ԵՄ միջոցներից զրկվելու մեջ՝ Բրյուսելին թշնամացնելու միջոցով։
Օրբանը ցանկանում է իր ոխերիմ թշնամի Մադյարին ներկայացնել որպես Բրյուսելի կողմից վերահսկվող խամաճիկ։
Անցյալ տարվա ընթացքում Ֆիդեշը հանրային քննարկումներ է սկսել՝ նպատակ ունենալով բաժանել Մադյարի հենարանը՝ որը ներառում է կանաչների և ձախակողմյան ընտրողներից մինչև հիասթափված նախկին Օրբանի հավատարիմներ՝ այնպիսի թեմաների շուրջ, ինչպիսին է ԼԳԲՏՔ+ հպարտության արգելքը։
Տիսզայի ռազմավարությունն է եղել խուսափել վիճահարույց հարցերում դիրքորոշումից՝ փորձելով ձեռք բերել բացարձակ մեծամասնություն, որը կուսակցությանը կտա ընտրական օրենսդրությունը բարեփոխելու լիազորություն, որը, նրանց խոսքով, Օրբանը կեղծել է իր օգտին, և հնարավորություն կտա սահմանադրական փոփոխություններ կատարել։
Տիսզայի թիվ 2-ը՝ Զոլտան Տարը, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ակնկալում է, որ Օրբանի կառավարությունը կկիրառի «բոլոր հնարավոր կեղտոտ հնարքները»։
«Պետական քարոզչության զրպարտություններ, արհեստական բանականության կողմից ստեղծված կեղծիքներ, կեղծված տեսանյութեր, հնարավոր բեմադրված միջադեպեր, շանտաժ և կեղծված ընտրական համակարգի շահագործում: Նրանք կմոբիլիզացնեն ամեն ինչ, քանի որ շատ բան ունեն կորցնելու», – ասաց Տարը։
Շաբաթ օրը Ֆիդեսի կուսակցության համագումարում ելույթ ունենալով՝ Օրբանը Թիսզային անվանեց ԵՄ-ի կողմնակից խամաճիկ։
«Եթե դուք քվեարկում եք Թիսզայի կամ DK-ի [սոցիալ-դեմոկրատական դեմոկրատական կոալիցիայի] օգտին, ապա քվեարկում եք ձեր սեփական ապագայի դեմ: Թիսզան և DK-ն կկատարեն Բրյուսելի պահանջները առանց աչք թարթելու: Մի մոռացեք, որ Թիսզայի ղեկավարը պարոն Վեբերն է՝ Եվրոպայի ամենամեծ պատերազմ հրահրողը», – ասաց Օրբանը՝ նկատի ունենալով Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գերմանացի ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերին։
Ինչպե՞ս և երբ են տեղի ունենում ընտրությունները
Ազգային ընտրությունները տեղի կունենան կիրակի, ապրիլի 12-ին։ Ընտրողները կընտրեն 199 տեղանոց նոր Ազգային ժողով՝ Հունգարիայի խառը ընտրակարգով, որտեղ 106 պատգամավոր կընտրվի միամանդատ ընտրատարածքներում, իսկ 93-ը՝ ազգային կուսակցությունների ցուցակներով։
Երկարատև տառապանքներ կրող ընդդիմությունը հույս ունի, որ Պետեր Մագյարը՝ «Տիզա» կուսակցության պահպանողական առաջնորդը, կկարողանա տապալել այն, ինչ Օրբանն ինքը անվանում է Հունգարիայի «ոչ լիբերալ ժողովրդավարություն»։ | Նոեմի Բրուզակ/EPA
POLITICO-ի հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ Տիզան առաջատար է 49 տոկոս աջակցությամբ՝ առաջ անցնելով «Ֆիդեսից»՝ 37 տոկոսով, մինչդեռ Օրբանի կուսակցությունը գրեթե մեկ տարի հետ է մնում։
Չնայած պաշտոնական քարոզարշավը սկսվում է փետրվարի 21-ին, մրցավազքը փաստացիորեն լիարժեք ընթացքի մեջ է արդեն ամիսներ շարունակ։
Մրցավազքում ներգրավված այլ նշանակալի կուսակցություններն են՝ Դեմոկրատական կոալիցիան (DK), ծայրահեղ աջ «Մի Հազանկ» (Մեր Հայրենիք) շարժումը։ և երգիծական Հունգարական Երկպոչ Շան կուսակցությունը (MKKP), որը հիմնականում ստեղծվել է Օրբանի քաղաքականությունը ծաղրելու համար: Սակայն սրանք պայքարում են գոյատևման համար, քանի որ կարող են չհամապատասխանել խորհրդարանում տեղեր գրավելու համար անհրաժեշտ աջակցության շեմին, ինչը նշանակում է, որ Հունգարիայի օրենսդիր մարմինը կարող է բացառապես վերահսկվել երկու աջակողմյան կուսակցությունների կողմից։
Կարո՞ղ են ընտրությունները լինել ազատ և արդար
Իշխող կուսակցության մրցակիցները բախվում են մի համակարգի, որը նախատեսված է Ֆիդեսին օգտին: 2011 թվականին Օրբանի կառավարությունը վերաձևավորեց ընտրատարածքները և վերանայեց քվեարկության համակարգը՝ մանդատներ գրավելու իր հնարավորությունները մեծացնելու համար։
«Քվեարկության գործընթացին անմիջական միջամտություն չկա, սակայն ավելի լայն մրցակցային միջավայրը՝ թե՛ ինստիտուցիոնալ կանոնների, թե՛ ռեսուրսներին հասանելիության առումով, մեծապես թեքվում է իշխող կուսակցությունների օգտին», – ասել է Բուդապեշտի քաղաքագիտության TK ինստիտուտի քաղաքական վերլուծաբան Մարտոն Բենեն։
Բացի լրատվամիջոցների շուկայի մոտավորապես 80 տոկոսը վերահսկելուց, կառավարությունը թույլ է տալիս հարևան երկրների էթնիկ հունգարացիներին (ովքեր հակված են նախապատվությունը տալ Ֆիդեսին) քվեարկել փոստով, մինչդեռ արտասահմանում բնակվողները, ովքեր պահպանել են իրենց հունգարական հասցեները, պետք է այցելեն դեսպանատներ՝ քվեարկելու համար։
«Մի կողմը հասանելիություն ունի պետության բոլոր ռեսուրսներին, մինչդեռ մրցակիցը չի ստանում հանրային քարոզարշավի ֆինանսավորում և գործնականում ներկայություն չունի պետության կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցներում», – ասաց քաղաքագետ Ռուդոլֆ Մետցը TK ինստիտուտից՝ հավելելով, որ այս անհավասարակշռությունը մասամբ փոխհատուցվում է թվային ոլորտում։
Բենեն ասում է, որ նույնիսկ անարդար պայմանները չեն խոչընդոտում մագյարների հաղթանակին, քանի դեռ պահպանվում է քվեարկության գործընթացի ամբողջականությունը։
Որքա՞ն կփոխի մագյարների հաղթանակը իրականում
Բրյուսելի իստեբլիշմենթը աղոթում է, որ մագյարները հաղթեն՝ հույս ունենալով, որ Տիսայի կառավարությունը կխորացնի կապերը ԵՄ-ի հետ։
Կենտրոնական կուսակցության առաջնորդ Հայերն ասաց, որ իր կուսակցությունը աջակցում է «ցանկացած թեկնածուի, որը կկրի եվրոպամետ արժեքներ, որը կկարողանա հաղթել» գործող Հունգարիայի վարչապետին։
Պահպանողական առաջնորդ Վեբերը արագորեն ողջունեց Տիսզային կենտրոնաաջ ընտանիքում՝ Բուդապեշտում ազդեցություն ապահովելու և նրանց ընտրական հարթակը մշակելու համար ռեսուրսներ տրամադրելու համար: Նա բազմիցս Մագյարին ներկայացրել է որպես այն մարդը, ով կփրկի Հունգարիան Օրբանից։
Չնայած Բրյուսելի և Բուդապեշտի լարված հարաբերությունների համար պոտենցիալ կամուրջ կառուցող է համարվում, Մագյարը ոչ մի կերպ անսասան ԵՄ կողմնակից չէ: Նա Բրյուսելի հարցում անտարբեր է եղել՝ հաշվի առնելով, որ ցանկացած մերձեցում Օրբանը կարող է օգտագործել իր դեմ: 2024 թվականի հոկտեմբերին հարցազրույցում նա ասել է. «Մենք, անշուշտ, չենք հավատում եվրոպական գերպետությանը»։
Ներքին ճակատում Տարը՝ Տիսայի երկրորդ համարը ասել է, որ կուսակցությունը ցանկանում է «պահպանել սահմանային ցանկապատը, դեմ լինել պարտադիր միգրացիոն քվոտաներին և Ուկրաինայի արագացված անդամակցությանը, ձգտել խաղաղության, պայքարել ռուսական քարոզչության դեմ, ամրապնդել V4-ը [Հունգարիա, Լեհաստան, Չեխիա և Սլովակիա] և Կենտրոնական Եվրոպան՝ առանց Եվրոպայի վատ տղան լինելու»։
Սա համընկնում է քաղաքագետ Մետցի կանխատեսման հետ, որն ասել է, որ մադյարների հաղթանակը «չի նշանակի արմատական շրջադարձ կամ վերադարձ դեպի որևէ իդեալականացված անցյալ»։
«Հունգարիայի դերը որպես ԵՄ մշտական խաթարող, հավանաբար, կվերանա, ոչ թե այն պատճառով, որ ազգային շահերը կվերանան, այլ այն պատճառով, որ դրանք կհետապնդվեն բանակցությունների և ինստիտուցիոնալ ներգրավվածության միջոցով, այլ ոչ թե մշտական վետո քաղաքականության և խորհրդանշական հակամարտության միջոցով», – հավելել է Մեցը։
Վերլուծաբանները նաև զգուշացրել են, որ ներքին փոփոխությունները կարող են դանդաղ լինել։ Միլթոն Ֆրիդմանի համալսարանի Զոլտան Վասալին ասել է, որ ներկայիս համակարգի ապամոնտաժումը «իրավական և ինստիտուցիոնալ առումով մարտահրավեր կլինի»։
«Սահմանադրական հիմնական մարմինները կպահպանեն իրենց մանդատները առաջիկա ընտրություններից հետո, իսկ հիմնական պաշտոնները կզբաղեցնեն գործող կառավարության հետ կապված անձինք, ինչը սահմանափակում է մոտակա փոփոխությունները», – ասաց Վասալին։
Մադյարների հաղթանակի մասշտաբը կարող է վճռորոշ լինել։ Մետցի խոսքով՝ խորհրդարանական երկու երրորդի գերմեծամասնությունը, որը թույլ կտա նոր կառավարությանը փոխել սահմանադրությունը, «կփոխի խաղի կանոնները»։
«Դա հունգարական կառավարությանը կտա իրավական կարողություն վերականգնելու օրենքի գերակայության հիմնական տարրերը, վերականգնելու հակակշիռներն ու զսպումները, ինչպես նաև ներդնելու այնպիսի երաշխիքներ, ինչպիսիք են հիմնական պաշտոնների ժամկետի սահմանափակումները», – ասաց նա։
