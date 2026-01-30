30/01/2026

Պարույր Հայրիկյանը վաճառքի է հանել Երևանում գտնվող իր առանձնատունն ու կից այգին, տեսանյութում՝ ցուցադրում է իր տունն ու հողամասը

infomitk@gmail.com 30/01/2026 1 min read

Ինչպես արդեն հայտնել ենք, քաղաքական գործիչ Պարույր Հայրիկյանը վաճառքի է հանել Երևանում գտնվող իր առանձնատունն ու կից այգին։

Հայրիկյանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ հայտնել է, որ տունը վաճառում է պարտքերի պատճառով։ Տան մակերեսը 1000+ քմ է, իսկ հողամասի մակերեսը՝ 2300 քմ։ Այն գտնվում է Դավթաշեն, Ձոր 1-ում։

Հայրիկյանը տան և հողամասի համար 1,6 մլն դոլար գումար է ուզում։

Նշենք, որ նախկինում ևս Հայրիկյանը նման հայտարարություն տարածել էր, մասնավորապես 2021թ-ին արված մի գրառմամբ նա տունն ու հողը ցանկացել է վաճառել միայն հողի գնով, սակայն մինչ այժմ տունը չի վաճառվել։

Տեսանյությում Հայրիկյանը ցուցադրում է իր տունն ու հողամասը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Որքան հարկ է վճարել երգչուհի Սիրուշոն 2025 թվականին

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկ Սարգսյանը կհայտնվի մեղադրյալի աթոռին

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

20 էջանոց եզրակացություն

29/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկու Մոսկվա այցը բացառված է, իսկ որքա՞ն կտևի պատերազմը

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս – ուկրաինական խաղաղության գործընթացը մտել է փակուղի, նոր ռաունդի մասին հայտնել է Ռուբիոն

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն անձամբ խնդրել է Պուտինին՝ չկրակել Ուկրաինայի վրա, հրադադարն ըստ ուկրաինական կողմի

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ծաղրել է Մակրոնին՝ վերհիշելով իրենց հեռախոսազրույցի մանրամասները

30/01/2026 infomitk@gmail.com