Պարտավորությունները պետք է կատարվեն․ Իրանի ԱԳ նախարարն ամերիկյան կողմի հետ Օմանում բանակցություններից առաջ

Թեհրանը դիվանագիտական ​​բանակցություններին մոտենում է բաց աչքերով և անցյալ տարվա իրադարձությունների ամուր հիշողությամբ, գրել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին ամերիկյան կողմի հետ Օմանում բանակցություններից առաջ։

«Մենք գործում ենք բարի կամքով և վճռականորեն պաշտպանում ենք մեր իրավունքները։ Պարտավորությունները պետք է կատարվեն։ Հավասար իրավունքները, փոխադարձ հարգանքն ու փոխադարձ շահերը հռետորաբանություն չեն, այլ անհրաժեշտություն և երկարատև համաձայնագրի հիմք»։

