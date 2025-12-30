Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել երկրում 2026 թվականի հունվարից մինչև դեկտեմբերի 31-ը զորակոչ անցկացնելու մասին՝ ազգային փոքրամասնություններին քշելու են պատերազմ։
Զորակոչվելու է 261 հազար մարդ։ Այսօր հրապարակված փաստաթուղթը վերաբերում է Ռուսաստանի «18-ից 30 տարեկան այն քաղաքացիներին, որոնք պահեստազորում չեն և ենթակա են ծառայության»:
Նույն հրամանագրով կզորացրվեն այն զինվորները, նավաստիները, սերժանտները և ենթասպաները, որոնց ծառայության ժամկետը արդեն լրացել է։
«Օրեշնիկ» հրթիռային համակարգը մարտական ծառայության է անցել Բելառուսում. Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունն առաջին անգամ ցուցադրել է շարժական հրթիռային համակարգը։
Այդ նպատակով մասնագետները անցել են ժամանակակից ուսումնական հաստատություններում առաջադեմ պատրաստություն, և հանրապետությունը պատրաստել է ամենը, որ անհրաժեշտ է ռուսական զորքերի ծառայության և տեղակայման համար։
Նախարարությունը նշել է, որ ստորաբաժանման անձնակազմն արդեն ուսումնասիրում է մարտական պարեկության նոր տարածքներ։
