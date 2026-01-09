09/01/2026

Պուտինը խաղաղություն չի ուզում՝ դիվանագիտական բանակցություններին պատասխանում է «Օրեշնիկ»-ով. Կալլաս

Եվրադիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալլասն անդրադարձել է «Օրեշնիկ» հրթիռով Ուկրաինային հարվածելու ՌԴ գործողությանը և նշել.

«Պուտինը չի ուզում խաղաղություն, Ռուսաստանը դիվանագիտական​​բանակցություններին պատասխանում է նոր հրթիռներով և ավերածություններով։ Ռուսական կրկնվող խոշոր հարվածների այս մահաբեր մոդելը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև մենք չօգնենք Ուկրաինային պայթեցնել այն»։

Կալլասի խոսքով՝ Ռուսաստանի կողմից «Օրեշնիկ»-ի օգտագործումը Ուկրաինայի հետ հակամարտության հստակ էսկալացիա է. «Այն կոչված է նախազգուշացնելու Եվրոպային և ԱՄՆ-ին: ԵՄ երկրները պետք է ավելի ակտիվորեն օգտագործեն իրենց ՀՕՊ միջոցների պաշարները և անհապաղ անցնեն իրենց ծրագրերի իրականացմանը: Մենք պետք է նաև ավելի մեծացնենք այս պատերազմի գինը Մոսկվայի համար, այդ թվում՝ պատժամիջոցները խստացնելու ճանապարհով»:

25 տարի տևած բանակցություններից հետո ԵՄ երկրները հաստատել են Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը

Թեհրանում զանգվածային բողոքի ցույցերը սկսվել են աքսորյալ արքայազնի զանգից հետո, որի հետևանքով ինտերնետը անջատվել է ամբողջ երկրում

Իրանում ստեղծված իրավիճակը և հարեւան երկրում «արմատական փոփոխությունների անխուսափելիության» մասին

Ադրբեջանի ղեկավարը ժամանակ է շահում իր համար, խաղում է Թրամփի վարչակազմի հետ և օգտագործում է «խաղաղության» քարտը

Փեզեշկիանը կոչ է արել ուժայիններին պահպանել առավելագույն զսպվածություն

