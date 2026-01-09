Պուտինը խաղաղություն չի ուզում՝ դիվանագիտական բանակցություններին պատասխանում է «Օրեշնիկ»-ով. Կալլաս

Եվրադիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալլասն անդրադարձել է «Օրեշնիկ» հրթիռով Ուկրաինային հարվածելու ՌԴ գործողությանը և նշել.
«Պուտինը չի ուզում խաղաղություն, Ռուսաստանը դիվանագիտականբանակցություններին պատասխանում է նոր հրթիռներով և ավերածություններով։ Ռուսական կրկնվող խոշոր հարվածների այս մահաբեր մոդելը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև մենք չօգնենք Ուկրաինային պայթեցնել այն»։
Կալլասի խոսքով՝ Ռուսաստանի կողմից «Օրեշնիկ»-ի օգտագործումը Ուկրաինայի հետ հակամարտության հստակ էսկալացիա է. «Այն կոչված է նախազգուշացնելու Եվրոպային և ԱՄՆ-ին: ԵՄ երկրները պետք է ավելի ակտիվորեն օգտագործեն իրենց ՀՕՊ միջոցների պաշարները և անհապաղ անցնեն իրենց ծրագրերի իրականացմանը: Մենք պետք է նաև ավելի մեծացնենք այս պատերազմի գինը Մոսկվայի համար, այդ թվում՝ պատժամիջոցները խստացնելու ճանապարհով»:
