Պորտուգալացի առաջնորդները, անտեսելով ջրհեղեղները, ծայրահեղ աջերը այսօր անցկացնում են նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ

Ընտրողների մասնակցությունը վճռորոշ կլինի ավերիչ փոթորիկներով մթագնված ընտրություններում։
Պորտուգալիան արտակարգ դրություն է հայտարարել իր 308 համայնքներից 69-ում, և հազարավոր բնակիչներ մնում են առանց էլեկտրաէներգիայի։
Պորտուգալացի ընտրողները կիրակի օրը վերադառնում են ընտրատեղամասեր՝ երկրի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի համար, չնայած ավերիչ փոթորիկների պատճառով շարունակվող արտակարգ դրությանը։
Փետրվարի սկզբից ի վեր Իսպանիայում և Պորտուգալիայում տարհանվել է ավելի քան 7000 մարդ, և առնվազն երկու մարդ մահացել է Պիրենեյան թերակղզում տեղացած հեղեղատար անձրևներից և ջրհեղեղներից հետո։
Երկրորդ տեղը գրաված ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Անդրե Վենտուրան, որը մտնում է վճռորոշ փուլ, անցյալ շաբաթ կոչ էր անում հետաձգել ընտրությունները մինչև կարգուկանոնի վերականգնումը։ «Ո՛չ անարդար է, ո՛չ էլ անհամաչափ ասել, որ երկրի մեծ մասը գտնվում է աղետի մեջ, մենք հասնում ենք կարիքի դաժան մակարդակի, և մենք ի վիճակի չենք անցկացնել ընտրություններ այս միջավայրում», – ասաց նա։
Շաբաթ օրվա դրությամբ, հատկապես ամենաշատ տուժած 19 համայնքների՝ 31,862 ընտրողների համար, թույլատրվել է մեկ շաբաթով հետաձգել քվեարկությունը։ Սակայն հեռացող նախագահ Մարսելո Ռեբելո դե Սոուզան ուրբաթ օրը պնդել է, որ ընտրությունների հետաձգումը ամբողջ երկրում կխախտի ընտրական օրենսդրությունը։ Պորտուգալիայի ազգային ընտրական մարմինը նույնպես հայտարարել է, որ քվեարկությունը կընթանա նախատեսվածի համաձայն։
«Արտակարգ դրությունը, եղանակային տագնապները կամ ընդհանուր առմամբ անբարենպաստ իրավիճակները ինքնին բավարար պատճառ չեն քաղաքում կամ տարածաշրջանում քվեարկությունը հետաձգելու համար», – պարզաբանեց մարմինը հայտարարության մեջ։
Չափավոր ձախակողմյան թեկնածու Անտոնիո Խոսե Սեգուրոն, որը հաղթեց ընտրությունների առաջին փուլում հունվարի 18-ին, այս շաբաթ խոստովանեց, որ ցածր մասնակցությունը կարող է օգուտ բերել Վենտուրային, որի Չեգա կուսակցության կողմնակիցները ապացուցել են իրենց հուսալի ընտրողները վերջին մի քանի ընտրություններում: «Մարդիկ անընդհատ ասում են, որ ես արդեն հաղթել եմ այս մրցավազքում, և դա այդպես չէ», – ասաց նա ուրբաթ օրը՝ հավելելով, որ իր մրցակիցն ունի «բազմաթիվ խթաններ՝ պորտուգալացի ժողովրդի ընտրական ապամոբիլիզացիայի համար պայքար մղելու համար»:
Սեգուրոն անցյալ ամսվա քվեարկության արդյունքում ապահովեց 31 տոկոս 11 թեկնածուներից բաղկացած դաշտում. Վենտուրան երկրորդն էր՝ 23.5 տոկոսով: Համեմատաբար մոտ արդյունքը հանգեցրեց Պորտուգալիայում նախագահական ընտրությունների առաջին երկրորդ փուլին չորս տասնամյակի ընթացքում և բարձրացրեց վերջնական քվեարկության խաղադրույքները, որտեղ մասնակցությունը, կարծես, վճռորոշ կլինի:
«Մղձավանջի մեջ չարթնանալուց» խուսափելու համար Սեգուրոն կոչ արեց «կիրակի օրը քվեարկելու հնարավորություն ունեցող պորտուգալացիներին», ավելացնելով, որ ինքը «հավատում է պորտուգալացիների առողջ բանականությանը, ովքեր գիտեն, որ երկիրը պետք է շարունակի իր ճանապարհը»։
Աջ ծայրահեղականների դիմադրություն
Սեգուրոն կիրակի օրվա ընտրությունները որակել է որպես ծայրահեղ աջակողմյաններին իշխանությունից հեռու պահելու իշխանությունների շարունակական ջանքերի կարևորագույն պահ։ Նրա ուղերձը ընդունեցին պահպանողական «Լիբերալ նախաձեռնություն» կուսակցության որոշ անդամներ, որոնք ողջ քաղաքական սպեկտրը աջակցեցին Սեգուրոյին, այն բանից հետո, երբ նրանց թեկնածու Ժուան Կոտրիմ դե Ֆիգեյրեդոն առաջին փուլի քվեարկության արդյունքում զբաղեցրեց երրորդ տեղը՝ հավաքելով 16 տոկոս։
Կենտրոնամետ աջակողմյան մի շարք գործիչներ, այդ թվում՝ նախկին նախագահ և վարչապետ Անիբալ Կավակո Սիլվան, նախկին փոխվարչապետ Պաուլո Պորտասը և հետազոտությունների հարցերով նախկին եվրոպական հանձնակատար և Լիսաբոնի ներկայիս քաղաքապետ Կառլոս Մոեդասը, իրենց աջակցությունն են հայտնել Սեգուրոյին։
Պորտասը գովաբանեց նրան որպես «ազնիվ և կրթված անձնավորություն», մինչդեռ Մոեդասը տեղական լրատվամիջոցներին ասաց, որ Սեգուրոն ունի «չբաժանվելու կարողություն», չնայած նրան, որ կենտրոն-ձախ առաջատար թեկնածուին նրա աջակցությունը գալիս է «առանց ոգևորության»։
Չափավոր ձախակողմյան թեկնածու Անտոնիո Խոսե Սեգուրոն կիրակի օրվա ընտրությունները համարել է ծայրահեղ աջակողմյաններին իշխանությունից հեռու պահելու իշխանությունների շարունակական ջանքերի կարևորագույն պահ։
Հազարավոր ընտրողներ նաև ստորագրել են Սեգուրոյին աջակցության բաց նամակ, որը մեկնարկել է ինքնահռչակված «ոչ սոցիալիստ» հասարակական գործիչների խումբը։
Կատոլիկա համալսարանի կողմից փետրվարի 3-ին հրապարակված հասարակական կարծիքի հարցման համաձայն՝ Սեգուրոն հաղթել է ջախջախիչ առավելությամբ՝ 67 տոկոս աջակցությամբ, իսկ Վենտուրայինը՝ 33 տոկոսով։ Եթե այդ կանխատեսումը հաստատվի, Սեգուրոի հաղթանակը կլինի ամենամեծ նախագահական արդյունքը 1974 թվականի «Մեխակների հեղափոխությունից» ի վեր, երբ Պորտուգալիան տապալեց իր ավտորիտար ռեժիմը։
Սակայն այս անգամ ամեն ինչ ծաղկուն չէ. Վենտուրայի կանխատեսվող 33 տոկոսը նաև Չեգայի լավագույն արդյունքը կլինի Պորտուգալիայում կայացած ազգային ընտրություններում, ինչը վկայում է աջակողմյան ընտրողներին մոբիլիզացնելու նրա աճող կարողության մասին։
Չեգայի հաջողության զգալի մասը պայմանավորված է Պորտուգալիայի միգրացիոն քաղաքականության նկատմամբ հանրային բացասական արձագանքով: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում երկիրը մեծ ներգաղթ է ապրել, արտասահմանում ծնված բնակիչների թիվը կրկնապատկվել է՝ հասնելով ավելի քան 1 միլիոնի, կամ բնակչության մոտավորապես 10 տոկոսի:
Ուրբաթ օրը Վենտուրան X-ում գրել է, որ Պորտուգալիային «ավելի շատ ներգաղթյալներ Հնդկաստանից կամ Բանգլադեշից պետք չեն. մեզ անհրաժեշտ է ավելի շատ վճարել մեր սեփականներին և աշխատանքի տեղավորել նրանց, ովքեր չեն ցանկանում աշխատել»:
Մինչդեռ կենտրոնամետ աջակողմյան վարչապետ Լուիս Մոնտենեգրոն, որը գլխավորում է փոքրամասնության կառավարությունը, հրաժարվել է Չեգայի հետ կոալիցիա կազմելուց, նա նաև զգույշ է եղել խուսափելու Վենտուրայի հետ անմիջական բախումներից՝ ակնհայտորեն փորձելով չօտարացնել իր կուսակցության ամենաաջակողմյան ընտրողներին: Կիրակի օրվա քվեարկությունից առաջ վարչապետը հրաժարվել է աջակցել որևէ թեկնածուի՝ դիրքորոշում, որը նրան խիստ քննադատության է արժանացրել Պորտուգալիայի խորհրդարանում և դրանից դուրս:
Չեռնոգորիայի իշխող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը կարող է կիրակի օրը ստվեր գցել իր դիրքերը որպես Պորտուգալիայի առաջատար աջակողմյան ուժ:
«Եթե [Վենտուրան] երկրորդ փուլի ժամանակ հավաքի ձայների 35-40 տոկոսը, այսինքն՝ ավելին, քան Չեռնոգորիայի 32 տոկոսը, որը ստացավ անցյալ տարվա խորհրդարանական ընտրություններում, նա նաև կկարողանա պնդել, որ ինքը պորտուգալական աջակողմյան ուժերի իրական առաջնորդն է», – ասել է Լիսաբոնի համալսարանի սոցիալական գիտությունների ինստիտուտի քաղաքագետ Անտոնիո Կոստա Պինտոն։
Չնայած Վենտուրան ակնարկել է, որ իր նախագահական մրցավազքը իրականում նախատեսված էր վարչապետի պաշտոնում իր թեկնածության աջակցությունը գնահատելու համար, այս շաբաթ նա ասել է, որ որպես պետության ղեկավար «ամեն ինչ կանի այս դժգոհության ձայնը լինելու համար»։
«Երկիրը դժգոհ է իրադարձությունների ընթացքից, և ես չեմ լինի այն նախագահը, որը թաքցնում է իրերը գորգի տակ և թողնում դրանք այնպես, ինչպես կան»։
