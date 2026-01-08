Ջերմաստիճանը կբարձրանա. առանձին շրջաններում սպասվում են ձյան տեղումներ, բուք

Հանրապետության տարածքում հունվարի 8-ի ցերեկը, 11-12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
Այս մասին հայտնում են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից՝ նշելով, որ հունվարի 9-10-ը, 13-ին առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն։
Քամին՝ հարավարևմտյան՝ 2-5մ/վ, առանձին վայրերում սպասվում է քամու ուժգնացում՝ հունվարի 8-ին՝ 13-15մ/վրկ, 9-ին, 11-12-ը՝ 17-20 մ/վրկ արագությամբ, լեռնային առանձին գոտիներում սպասվում են բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։
Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 8-9-ի ցերեկը կբարձրանա 3-5, հունվարի 9-10-ի գիշերը՝ 10-14, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում՝ 2-4 աստիճանով։
Երևանում հունվարի 8-ի ցերեկը, 9-ի գիշերը, 11-12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ: Հունվարի 9-ին՝ կեսօրից հետո՝ դեպի երեկո, 10-ին և 13-ի ցերեկը սպասվում է ձյուն:
