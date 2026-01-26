26/01/2026

Ռուսական զինվորական ստորաբաժանումները դուրս են գալիս Սիրիայից

infomitk@gmail.com 26/01/2026 1 min read

Ռուսական զինվորական ստորաբաժանումները դուրս են գալիս Սիրիայի Ղամիշլիի ռազմական օդանավակայանից։

Տեղեկությունը հաղորդում է Clash Report-ը։

Հրապարակման համաձայն՝ կործանիչներ, ուղղաթիռներ և ռազմական տեխնիկա է բեռնվում տրանսպորտային ինքնաթիռների վրա։

Ռուսական կողմն, առայժմ, չի մեկնաբանել տեղեկությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ – Ռուսաստան դիվանագիտական հարաբերությունները խրվել են ռուսական սապոգի մեջ

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ճամբարի» ձևավորման դեպքում ո՞րն է լինելու Ադրբեջանի դիրքորոշումը

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ մակարդակի և ձևաչափի հանդիպումներ են Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև, ի՞նչ սպասել ․․․

26/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Աշտարակի մեծ կամրջի վրա բեռնատար է այրվել

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական զինվորական ստորաբաժանումները դուրս են գալիս Սիրիայից

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է Գորիսում սպանված, Առուշանյանի վարորդ Արենը՝ երկու անչափահաս երեխաների հայր էր․ Լուսանկար

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կա ավելի մեծ, համազգային ողբերգություն, որը չի թողնում լռել… Առուշանյանի հայրը Գորիսում երեկվա պայթյունի մասին

26/01/2026 infomitk@gmail.com