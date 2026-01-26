Ռուսական զինվորական ստորաբաժանումները դուրս են գալիս Սիրիայից

Ռուսական զինվորական ստորաբաժանումները դուրս են գալիս Սիրիայի Ղամիշլիի ռազմական օդանավակայանից։
Տեղեկությունը հաղորդում է Clash Report-ը։
Հրապարակման համաձայն՝ կործանիչներ, ուղղաթիռներ և ռազմական տեխնիկա է բեռնվում տրանսպորտային ինքնաթիռների վրա։
Ռուսական կողմն, առայժմ, չի մեկնաբանել տեղեկությունը։
