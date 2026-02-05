Ռուսները բազմիցս փորձել են սպանել ինձ․ Զելենսկու խոստովանությունը

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բազմիցս փորձել է սպանել իրեն, և իր անձնական անվտանգությանը սպառնացող վտանգը նրա համար դարձել է մշտական իրականություն, հաղորդում է Le Monde-ը։
Նրա խոսքով՝ պատերազմի սկզբում վախն ավելի մեծ էր, բայց ժամանակի ընթացքում նա սովորել է ապրել մշտական վտանգի մեջ։
2024 թվականին, ըստ ուկրաինական հետախուզության տվյալների, Զելենսկու դեմ գրանցվել է մոտ տասը մահափորձ։ Մահափորձեր են իրականացվել նաև Ուկրաինայի բարձրագույն ղեկավարության այլ անդամների դեմ։
Մեկնաբանելով Եվրոպայում Մոսկվայի հետ հնարավոր երկխոսության վերաբերյալ քննարկումները՝ Զելենսկին ընդգծել է, որ Վլադիմիր Պուտինի վրա ճնշումը մնում է անբավարար։ Նա նշել է, որ իրական լծակների բացակայության պայմաններում բանակցությունները միայն ամրապնդում են Կրեմլի դիրքերը և արդյունքի չեն հանգեցնի։
